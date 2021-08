Ojo en Selección: los que sí vienen y los que podrían venir de Europa

Se avecina una fecha tormentosa de Eliminatorias en Conmebol. Inglaterra, España e Italia anunciaron que no prestarían a sus futbolistas por todos los inconvenientes derivados de la pandemia y este jueves se sumó Portugal.



Cuatro ligas potencias entraron en disputa no solo contra la Confdereación Sudamericana sino también con la mismísima FIFA. Aún así, la decisión parece no cambiar. Con ello se vislumbran dos posibilidades: jugar con lo que hay o aplazar nuevamente la jornada.

Teniendo en cuenta que de por sí el calendario de selecciones pensando en Catar 2022 está sumamente apretado, la única sería echar mano de lo que hay, preparar cada duelo como se pueda y jugar. No hay más.



Basado en ello, la Selección Colombia tendría que bajarse de siete futbolistas que son los de mayor experiencia y jerarquía del grupo: David Ospina, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Matheus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz y Luis Fernando Muriel.



Contrario a esto, los cafeteros que podrían llegar desde territorio europeo serían: Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, Wilmar Barrios, Falcao, Luis Sinisterra y Rafael Santos Borré. Seis jugadores que tendrían que complementarse con los de América.



Con todo esto sobre la mesa, en este espacio planteamos algunos casos de futbolistas que actúan en el Viejo Continente y podrían ser llamados de emergencia. Algunos tienen recorrido en Selección, otros serían simplemente apuestas.



Ospina no tiene recambio, tocaría echar mano de los que tienen proceso y actúan en el torneo local. Esta sería la única excepción. Así mismo, jugadores como James, Cucho Hernández, Carlos Bacca, Steven Alzate y demás no ingresan por estar en la lista de ligas que se rehúsan a prestar futbolistas.



Respecto a la defensa, con la ausencia de Mina y Dávinson entrarían perfectamente Jhon Janer Lucumí (todo el proceso Queiroz y Rueda) y Éder Álvarez Balanta (proceso con Pékerman). En cuanto a novedades, se podrían incluir a Alexis Pérez (titular indiscutido en Girensuspor de Turquía) y Danilo Arboleda (titularazo del Sheriff).



En cuanto al mediocampo, el mismo Balanta podría suplir a Matheus, teniendo en cuenta que su posición en la liga belga es la de volante de primera línea. Es posición por posición, ya en tema cualidades difieren por completo.



En el ataque, Frank Castañeda, capitán y gran figura del Sheriff, estaría en lista con la ausencia de ‘Lucho’ y Cuadrado. Sería cambiar vértigo y velocidad, por manejo y posesión. Por otro lado, Muriel sería perfectamente suplido por Jhon Cordoba, delantero de extraordinario momento en Rusia.



Así pues, estas serían algunas de las posibilidades de recambio que podría encontrar Rueda en otras ligas de Europa. ¿Alguno tendrá cabida?