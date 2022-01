‘No es posible que nos tiren latas’: Cuadrado, contra los hinchas

La derrota colombiana frente a Perú sigue dando de qué hablar. Tras la rueda de prensa de Reinaldo Rueda y la autocrítica de Falcao, Juan Guillermo Cuadrado criticó el actuar de todos aquellos hinchas que agredieron al entrenador y el equipo terminado el partido.



En rueda de prensa, el lateral de Juventus expresó además que dentro del grupo tienen la esperanza de pasar su mal momento y clasificar al Mundial de Catar 2022.

“Un poco incómodo por cómo reaccionó la tribuna, tano ellos como nosotros queremos ir al Mundial. Debemos ir en una misma sintonía y en una misma fe, mientras haya vida hay esperanza. No es posible que nos tiren latas, cuando no dimos el 100%, dimos el 200% de nuestras fuerzas”, dijo primeramente el nacido en Necoclí.



E hizo un pedido especial a los aficionados: “Queríamos ganar y también entendemos la frustración de ellos. Es un llamado a que siempre podamos estar unidos, en paz y a tener respeto. Tanto ellos, como nosotros, somos personas y eso es lo más importante. Entiendo el dolor de la gente, yo también estoy frustrado. Pero ese es el fútbol y no debemos bajar los brazos. Más bien debemos estar unidos y seguir creyendo, porque se puede hablar un idioma de fe”.



Así mismo, siguiendo la línea de Falcao, Cuadrado reconoció manifestó la falta de gol ha sido determinante en el último tiempo e incluso se animó a decir que el empate no hubiese estado mal, pero la necesidad los hizo correr riesgos que a la postre les cobraron.



“En el fútbol suceden este tipo de cosas, tenemos opciones y lamentablemente no concretamos. Perú tuvo una y marcó, nosotros debemos aprender de eso. Tal vez si no nos dejamos llevar por el resultado, el empate estaría bien”, culminó.