‘Hay que hacer goles para ganar esto’: Falcao no se guardó nada

La Selección Colombia puso en aprietos su clasificación al Mundial a Catar 2022 tras caer de manera inesperada con Perú en condición de local. Situación que deja al equipo nacional fuera del lote de cinco primeros.



Al respecto, Radamel Falcao García, quien tuvo un flojo partido en Barranquilla, dio su opinión respecto a la falta de gol del equipo nacional y en dicho sentido apuntó las virtudes del rival de cara al arco.

En primera instancia, el ‘Tigre’ señaló: “Dominamos los 90 minutos prácticamente pero no fue suficiente. Hay que hacer goles para ganar esto”. Lo anterior teniendo en cuenta que Colombia suma seis partidos de eliminatorias sin marcar un solo gol, más de 500 minutos en ceros.



En cuanto al final del encuentro, cuando los peruanos buscaron hacer tiempo, tal y como recientemente lo hicieron ecuatorianos y paraguayos, Falcao afirmó que no es “excusa” pues ellos mismos son conscientes de que eso ocurrirá.



“Perú jugó a lo que tenía que jugar. Son situaciones, factores que sabemos los equipos van a implementar. No es excusa. Hoy no metimos la pelota y en la única que ellos tuvieron hicieron la diferencia”, apuntó.



Con la derrota, Colombia cayó a la sexta casilla con 17 unidades, a dos del quinto puesto (zona de repechaje). Deja de depender de sí misma...