¡La peor pesadilla! Error de Ospina condenó a Colombia contra Perú

Colombia fue una copia de sus últimas presentaciones: total dominio, toda la generación ofensiva, lluvia de centros, de intentos, de opciones de gol que no llegaron a cristalizarse y un arco cerrado, pero esta vez una confabulación de mala fortuna hizo que en un único remate, Perú pescara mucho más de lo que mereció en Barranquilla: injusta victoria 0-1, pero victoria al fin. Un puñal al corazón. Así, sin más.

Una primera alerta parecía llegar a los 2 minutos, un remate de Borré elevado, un primer aviso en ese sol agotador, alerta que también se sentía cuando James perdía la pelota en el medio y a Ospina le tocaba corregir el ingreso solitario de Lapadula.



Cada roce del balón en Falcao, como aquel de los 8 minutos que para fortuna de Gallese rebotó en un zaguero, levantaba la tribuna en el Metropotalino: la ilusión de gol era 'El Tigre'... como nunca, como siempre...



Pero no fue hasta los 11 cuando por fin vino un pase entre líneas de Barrios -¡sí, de Barrios!- para que en rebote James amenazara con un remate pegado al palo, una razón para saltar de la silla y ver a Cuadrado intentando el gol olímpico que ya sufrió el Bologna.



De cabeza intentaba James a los 25, quería Falcao y en el esfuerzo dejaba maltrecho a Gallese y la presión, y el tiempo y el cansancio mental de no encontrar caminos... agotaban el primer tiempo sin darle más que pequeños sustitos a un Perú agazapado, decidido descaradamente a firmar el empate y hasta afortunado al cierre, cuando increíblemente James no cobró el tiro de esquina frontal que el estadio entero estaba listo a gritar. ¿Cuadrado? ¿En serio?



¿Mina? ¿De verdad? Pues sí, tuvo las dos opciones más claras en el arranque de un complemento que despertaba a la gente en el Metro, la primera una pelota englobada a la que faltaron segundos para caer a tiempo y la segunda un 'buscapies' de James, el más metido, el más inquieto, ese al que parecían faltarle socios que marchen a la velocidad de sus intenciones y hasta suerte para una, al menos una celebración.



Vendrían los cambios, la llegada de Borja por Falcao, la de Alzate por Borré, la de Chará por Uribe... sobraba un volante y había que arriesgar y el del Brighton en dos toques ilusionaba y Borja.. ¡qué está pagando Borja para perderse solo el gol a los 31 frente al arco!



Y para su desdicha, un único pestañeo a los 80 minutos acabó en un gol que ni FLores se sñó: un remate al arco de Ospina, el primero de todo el bendito partido, se le coló a Ospina, y fusiló la intención nacional. ¡Manos a la cabeza de más de 40 mil personas! Increíble, insólito, ¡Insufrible!



Colombia se condenó en su casa, se estrelló contra su falta de claridad y su desperdicio ofensivo y se arrinconó en el camino a Catar. A nadie le importa quién juega bien. Aquí lo único que duele es quién gana.