El peor escenario: falló Ospina y se derrumbó Colombia, 1x1

Un error del que es usual héroe acabó con al ilusión. Ospina falló y el equipo no supo respaldarlo. Tristeza absoluta. Así vimos al equipo, 1x1:

David Ospina-4

El infalible, el médico, que también se enferma: una vez le remató Perú y por su palo se metió el gol que condenó a Colombia. Increíble fallo del usual salvador.



Juan Guillermo Cuadrado-5

Lento en el regreso como lateral (mal usual en Colombia), impreciso en la salida en el arranque y hasta el final, más ganas que efectividad.



Yerry Mina-5

Un primer tiempo sin apenas acción, un segundo con doble intento de gol, pero sin éxito. Se quedó en el gol.



Dávinson Sánchez-5

Resolvió un par de dudas con suficiencia al inicio, pero al final tampoco tuvo arrestos para evitar el gol de Flores



Johan Mojica-6

Cubrió bien la raya, fue solidario y rápido pero a cada centro le faltó una pizca de precisión



Wilmar Barrios-6

Nadie le niega que es una máquina en el quite, fue el único en ofrecerse a James para descargar la pelota.



Matheus Uribe-5

Impreciso, ineficaz para ser socio de James, muchas ganas pero poco peso ofensivo



James Rodríguez- 7

El mejor de Colombia: ganas, pase, compromiso, con las mejores intenciones pero sin socios que culminaran su trabajo



Luis Díaz-5

Un partido más sin su proyección, su definición (James le dejó una limpia y le mandó por arriba), su recurso frente al área. Un equipo capaz de aislar a su mejor atacante...



Rafael Santos Borré-5

Mucho corazón y sacrificio pero poca efectividad a la hora de fabricar opciones o mostrarse ante James



Falcao-5

Arrancó bien, tuvo un par de aproximaciones pero no logró romper espacios contra un disciplinado Perú



Miguel Borja por Falcao- 4

La historia de sus últimos partidos: desperdició el gol frente al arco.



Alzate por Borré-5

Un par de quites y no mucho más. No fue mejor que Uribe



Chará por Uribe-6

Fue más inquieto y preciso incluso que Díaz. Pero no le alcanzó