Poco pudo hacer Radamel Falcao: sin pena ni gloria en el Metro

Para el olvido, no solo por la derrota contra Perú, sino por el manejo del partido, los goles siguen sin llegar y Colombia se aleja cada vez más de Catar 2022, perdiendo por la mínima diferencia.



La decisión de Reinaldo Rueda fue de enviar a Radamel Falcao, junto a Rafael Santos Borré, como los designados y responsables del frente de ataque de la tricolor. Jugadores con características distintas, que pueden aportar bastante desde el potencial, definición y la combinación con sus compañeros de bandas y la mitad de la cancha.



En el caso del Tigre, de entrada, tuvo una clara, rematando por encima del arco, mostrando parte de lo que sería su repertorio en el primer tiempo, siendo incisivo, propositivo para empezar a buscar desde el vamos. Bastante lucha por parte del nueve de la tricolor, tratando de buscar espacios, en medio de una férrea zona defensiva planteada por Perú.



La suerte no lo acompañó en el primer tiempo, pues tuvo un total de seis remates, cuatro desviados y uno al arco, sin probar la red y ni la efectividad necesaria. La relación con Borré en cancha intentaba dar frutos, uno saliendo y el otro sirviendo de pivot, para tratar de encontrar las alternativas que no llegaron en el primer tiempo.



El cierre de la primera parte no fue la mejor, pues la tricolor llegaba hasta unos metros atrás de toda la línea defensiva de Perú, sin encontrar el espacio para conectar con Falcao o Borré. Para la segunda parte, no fue tanta la interacción de los dos jugadores en punta, siendo sustituidos por Borja y Alzate.



Tras la doble sustitución, el jugador del Junior pasó a ser el único hombre en ataque, intentando agregar otro hombre con características de ida y vuelta como Alzate, apuntándole que la generación en la mitad de la cancha mejorara.



Puro empuje, sin ideas, ni guía para buscar el resultado. Sumándole el desorden táctico, posicional, ese que terminó en el gol de Perú. Ni el ingreso de Chará pudo aportar en el ataque, por lo que Colombia se verá comprometida en lo que es el remate de las Eliminatorias