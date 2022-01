¿Colombia quería intimidar a Perú con el calor? ¡Misión cumplida!

Si yo fuera futbolista y me dijeran que hoy juego en Barranquilla, a 32 grados de temperatura y 62 por ciento de humedad, la mía podría ser la más breve carrera de la historia: ¡sería debut y despedida!

Es mirar al cielo y no encontrarse nada que se parezca a una nube, mirar al pavimento y sentir que tiembla, que es como el espejismo de las películas en los desiertos... es transpirar como en el más estricto día de gimnasio y lamentar la 'pinta cachaca' que traes. ¡Hace tanto calor!



Pasan algunos hinchas peruanos con sus mejillas encendidas y verlos parar en los estancos para comprar cervezas, agotados a horas de que empiece la acción en el Metropolitano. Pasan los barranquilleros, armados de sus shorts y sus camisetas amarillas, y aún ellos se quejan del calor. Qué quedará para los turistas.



Lo cierto es que si querían intimidar a los rivales con el calor de la casa de la Selección a las 4:00 p.m., independientemente del resultado, final, la tarea de la tortura mental se ha hecho a la perfección.



Suerte que no fui futbolista. Suerte que no tengo la urgencia manifiesta de sumar tres puntos en esta tarde asfixiante, que solo se hace tolerable por la energía positiva que se siente en la calle, en la tribuna, por esa fe inevitablemente contagiosa que respira Barranquilla.



La pelota ahora está en el campo de Rueda y los suyos. A ellos les toca ganarle a esa presión del quinto puesto en las Eliminatorias y a este sol que quema la cabeza. ¡Dios los hidrate y los cuide!