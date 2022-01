¡Prohibido perder! Nuevas cuentas de Colombia tras perder contra Perú

Colombia se derrumbó, se condenó, se ahogó en la orilla después de nadar y nadar. Hoy está sexta, con 17 unidades y -2 en al diferencia de gol.

Eso significa que no puede, bajo ninguna circunstancia, perder el amrtes en Argentina. Si gana sería ideal. Pero si pierde, se alejará Catar tal vez de manera irremediable.



Y encima, en los últimos dos partidos contra Bolivia en Barranquilla y Venezuela de visitante, tiene que ganar sí o sí. Si no hay siete puntos, no hay Mundial.



Sí, los demás rivales se sacan puntos en el camino y puede que matemáticamente haya una nueva opción en el camino. Pero esta derrota contra Perú es una herida grave. Hay que curarla con puntos.