¿En qué falló el plan de Reinaldo Rueda? Colombia perdió con Perú

El peor panorama para la Selección Colombia en las Eliminatorias a Catar 2022, se dio este viernes al perder 0-1 con Perú en Barranquilla. El equipo que dirige Reinaldo Rueda comenzó la fecha en el cuarto puesto de la tabla de posiciones, y terminó sexta, fuera de los puestos de clasificación o repechaje.



Desde el principio, la idea de Rueda fue atacar, pues en la alineación titular dispuso de dos atacantes (Falcao y Santos Borré), además de jugadores como James Rodríguez y Luis Díaz para crear juego desde el mediocampo.



Las bandas fueron también objetivo de Reinaldo. Jugó con Juan Guillermo Cuadrado y Johan Mojica de laterales, pidiéndoles proyección constante. Y Matheus Uribe se unió para aportar desde la primera línea de volantes.



Sin embargo, más allá de las buenas intenciones, a Colombia le faltaron ideas y variantes para romper el cerrojo de los peruanos. El seleccionado rival mantuvo orden táctico y supo bloquear a los jugadores importantes de la Selección.



En el campo no hubo ideas diferentes, sin arriesgar con remates de media distancia o jugar por el centro del campo: todas las jugadas desencadenaron en abrir a los costados y meter centros, pero los jugadores en el área se vieron incómodos y se chocaron.



En todo el partido no hubo posibilidades para mirar otros esquemas, otras apuestas. Además, el equipo colombiano fue presa de la ansiedad. Y claro, cuando se agotaba el tiempo se desordenó el equipo, pues Yerry Mina parecía un delantero más para tratar de aprovechar su juego aéreo.



Así llegó el gol peruano, en un contraataque que no parecía tener gran peligro, pero en el que falló David Ospina, el que nunca falla, para perder un doloroso partido.