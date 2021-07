Sacando los trapitos al sol: bomba de James sobre Selección Colombia

Twitch se ha convertido en la plataforma predilecta de James Rodríguez para pasar un buen rato con amigos y de paso conversar de cierta manera con sus seguidores.



Este viernes, el cucuteño volvió a hacer un en vivo después de meses. No jugó ningún videojuego sino que aprovechó para revelar una que otra intimidad respecto a su futuro en clubes y la difícil situación en Seleccíón Colombia.

Justamente sobre el equipo que actualmente dirige Reinaldo Rueda, James prefirió no dar mayores detalles sobre su regreso a una convocatoria y optó mejor por hacer una polémica promesa.



Vale recordar que los problemas entre el 10 y el equipo nacional empezaron en junio, cuando Rueda lo desafectó de la doble jornada de Eliminatorias y la Copa América por no estar bien físicamente. Desde entonces, Rodríguez Rubio ha declarado en diferentes medios que no sabe si volverá al seleccionado, ha contado que tiene planes a futuro, en fin... No parece haber acercamiento alguno, la herida sigue abierta.



“Y de la Selección no quiero hablar todavía, no quiero hablar. Es un tema que quiero tocar en otro momento, en un futuro a corto plazo. Como dije, se están pensando muchas cosas a nivel personal, así que no es momento de hablar de esto. Vamos a ver qué pasa”, indicó.



Palabras que siguen dejando en duda su participación para las Eliminatorias que se avecinan y el Mundial del año que viene.



Habló además sobre el rendimiento de Luis Díaz en la Copa y aplaudió a los nuevos talentos que van surgiendo: “Cómo vi a Lucho Díaz en la Copa, bien muy bien. Hacer cuatro goles en tan pocos partidos es súper complicado y es bueno que jugadores así salgan para el futuro del fútbol colombiano y esperemos que salgan muchos más jugadores así. Estoy muy contento por él, hizo muy buena Copa y esperemos que siga por ese buen camino”.



El extremo guajiro fue la gran revelación del certamen sudamericano e incluso compartió el título de goleador con Lionel Messi, claro que sus cuatro goles los anotó en menor cantidad de minutos.



Para finalizar, y como dijo en su momento que no necesitaba publicar mensajes para demostrar su apoyo, James aseguró ser el hincha más hincha de la Selección.



“Eso sí, deseándole siempre el bien a mis compañeros, a la Selección Colombia, para que pueda ir a una Copa del Mundo y le vaya bien siempre. Soy un hincha más, soy muy hincha de la Selección, los que me conocen saben que es así, soy hincha pero fiel. Deseándole siempre el bien”.