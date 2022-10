Ex DT mundialista Sub-17: ‘la FCF tendrá que dar importantes premios’

Hablar de Fabián Felipe Taborda sería destacar los importantes logros que ha podido hacer a lo largo de su recorrido en el fútbol femenino. El oriundo de Palmira, Valle del Cauca demostró un amor por el balompié de mujeres y se metió de lleno en los banquillos. Felipe estuvo bajo las riendas de combinados nacionales de Colombia como lo fueron las selecciones Sub-17 en los Mundiales de 2012 y en 2014, siendo estas la segunda y tercera ocasión en la que la ‘Tricolor’ iba a un certamen mundialista.

No obstante, los resultados no estuvieron a favor de Fabián Felipe Taborda y sus dirigidas en dichas citas orbitales. La cúspide de Felipe fue cuando tomó las riendas de la Selección Colombia de mayores, donde dirigió un Mundial en 2015, siendo este su mejor paso clasificando a octavos de final, un subcampeonato de los Juegos Panamericanos en dicho año, y también la entrada a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016.



Para FUTBOLRED, Fabián Felipe Taborda habló sobre la Selección Sub-17, su experiencia, los premios, y por supuesto, la final histórica en la India ante España. Por su experiencia en el fútbol juvenil, se le preguntó cómo ve el balompié femenino en formación con los resultados en este certamen, “la verdad es que en el fútbol juvenil de nuestro país vemos unos grandes talentos en las distintas categorías. A través de la Difútbol, de los torneos nacionales interligas se viene desarrollando cada año las diferentes categorías y estos procesos también juveniles. La verdad es que estamos viendo muchísimo talento. Yo creo que lo que nos viene para el fútbol femenino va a ser importante y de muy buenos resultados, independiente de cualquier resultado que pueda suceder en esta final, yo creo que las niñas han hecho un gran trabajo”.



Sobre su experiencia con las Sub-17 y con la de mayores, Fabián Felipe Taborda habló sobre la evolución que se ha mostrado durante los años en el fútbol femenino, “claro que hoy estamos viendo una gran evolución de nuestras deportistas, eso es debido a que en sus momentos no teníamos unas ligas profesionales, las muchachas entrenaban una, dos veces en sus clubes aficionados y no tenían un sustento económico.



Hoy las muchachas están teniendo muchísimas cosas importantes y significativas y se va a tener que ver los cambios y los grandes resultados. Yo creo que es lo que nos van a arrojar muchísimos mejores logros. Lo que queremos es que cada día se vaya mejorando, consiguiendo nuevas cosas por el bien del fútbol colombiano. No vamos a decir que nuestras selecciones no tenían talento. Estas también tienen mucho talento, creo que son las épocas que estamos viviendo”.



Colombia Sub-17 llegó a la final del Mundial Sub-17. Felipe Taborda cree que es un llamado para hacer las cosas bien por parte de las entidades del fútbol femenino colombiano, “esto es un llamado a todos los entes encargados de que el fútbol femenino se va a convertir en una potencia mundial. Yo creo que esto, lo que han hecho el cuerpo técnico y el profesor Carlos Paniagua, lo que hicieron las muchachas en categorías mayores, categoría Sub-20 y Sub-17 va a dar mucho de qué hablar y en los equipos vallecaucanos en Copa Libertadores. Yo creo que se vienen unos años muy buenos en el fútbol femenino, y esperemos que la Federación, la Dimayor, la Difútbol, el Ministerio del Deporte hagan unos verdaderos aportes al fútbol femenino”.



Ya metiéndose en la final ante España, rival que ya conocen, Felipe Taborda aseveró, “la final tiene su ingrediente diferente. Psicológicamente el equipo está muy bien, está fuerte, centrado y eso le va a permitir llegar a conseguir el título, va a soñar, va a tener esa misma ilusión. Al frente va a tener un rival con el que perdió, pero perdió 1-0 solamente, en un partido disputado. Yo creo que estamos soñando que podemos tener el título”.



Un consejo para las próximas generaciones que vienen acompañando a esta histórica, “la experiencia que le dio a uno los Mundiales, esas categorías juveniles. Seguir trabajando e invitar a la Difútbol a que haga unos torneos nacionales interculbes, seguir motivando a que las ligas sigan desarrollando esos torneos departamentales, a los institutos municipales que con sus selecciones municipales sigan ayudando al fútbol femenino y bueno, a trabajar con mucha disciplina, dedicación y a los clubes profesionales y a la Dimayor a que también tengan la posibilidad en sus reglamentos de que puedan incursionar muchas jugadoras juveniles también para que puedan seguir adquiriendo este gran camino, este gran proceso para todo lo que se viene”.



Este ha sido el año perfecto del fútbol femenino con tantas competencias. Qué mejor momento para dar golpes de autoridad que en el 2022. Así también lo piensa Felipe Taborda que comentó, “indudablemente será un año histórico para el fútbol femenino. El mejor de la historia creo yo. Hay que agradecerles también a todos los cuerpos técnicos, al profesor Nelson Abadía y su cuerpo técnico, al profesor Carlos Paniagua y su cuerpo técnico, a todos los grupos de colaboración, a la Federación, a la Dimayor por ese torneo en el primer semestre, a la Difútbol por esos torneos nacionales e interligas, a todos. Todos estos actores son importantes y ojalá sigamos trabajando en pro del fútbol femenino que siga creciendo y consigamos muchas alegrías para nuestro país que esto apenas comienza”.



Finalmente, habló sobre los premios tras una semana de mucha polémica con testimonios de Ramón Jesurún y dejó un mensaje claro con la necesidad de reconocimientos para las jugadoras de la Sub-17, “siempre ha sido un tema complejo. Anteriormente, los premios eran muy malos a comparación de lo poquitico han ganado las jugadoras. Yo creo que, con esto, como mínimo cada muchacha merece una casa en su región porque hay muchas jugadoras que la requieren, sus familias, sus hogares y yo creería que la Federación y todos los entes tienen que dejarse ver con un premio bien importante para todas estas niñas en bien del fútbol femenino y sigan trabajando con amor para conseguir todos estos objetivos”.