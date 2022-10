17 años de experiencia y éxito: 6 ases de Colombia en final de India

La Selección Colombia tiene este domingo (9:30 a.m. hora colombiana) la cita con la historia que esperó toda una vida: se juega su primera final de un Mundial de la FIFA contra España.

El que puede ser un momento de quiebre en la historia del fútbol colombiano es ese duelo, por el titulo de la Copa Mundo Sub 17, a la que el equipo de Carlos Paniagua llegó con la confianza de haber dejado en el camino a Tanzania y Nigeria en cuartos y semifinal y al que llega con ganas de revancha, pues las ibéricas infringieron en primera ronda la única derrota (1-0) de este Mundial mágico de India.



Los antecedentes dicen que España es campeón orbital en esta categoría, que dejó en el camino a una Alemania que pudo ser uno de los mejores equipos del campeonato, que tienen la estructura que por estos lados se anhela y que, claramente, es la gran favorita.



¿Qué les falta a ellas? Lo que Colombia ganó en esta generación: experiencia. El equipo nacional tiene jugadoras que no superan los 17 años pero ya 11 de las 21 convocadas juegan equipos profesionales, lo que deja sin fundamento el tan mentado por los premios que merecen.



Pero ojo al dato: Ana María Guzmán, Juana Ortegón, Mary José Álvarez y Stefanía Perlaza hacen parte de las seis jugadoras vienen de jugar el Mundial Sub 20 de Costa Rica hace solo dos meses, además de Linda Caicedo y Gabriela Rodríguez quienes no solo estuvieron en esa Copa sino también en la selección de mayores que fue subcampeona de la Copa América Femenina del país y que aseguró el cupo al Mundial de Australia - Nueva Zelanda 2023 y a los Juegos Olímpicos de París en 2024.



Linda no solo es la sensación de este Mundial de India y con 4 anotaciones busca el botín de oro (son los mismos tantos de la japonesa Momoko Tanikawa), sino que ya está en la carpeta de importantes clubes del mundo. Gabriela, entre tanto, logró una anotación, una asistencia y un reconocimiento a la jugadora del partido.



Así que no son mayores de edad pero lo que ya les sobra es experiencia al más alto nivel. El talento, al final, hace la diferencia. Y eso les sobra.