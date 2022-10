¿Cómo y dónde ver EN VIVO Colombia vs España por la final de Mundial?

Es solo un paso más, un partido más para romper la historia del fútbol colombiano y coronarse campeonas mundiales.

La Selección Colombia enfrentará este domingo a España, en la final del Mundial Femenino Sub 17, una cita con la gloria para figuras como Linda Caicedo, Luisa Agudelo y todas las integrantes de la delegación nacional, que lograron una histórica clasificación tras dejar en el camino a Nigeria, en una intense e inolvidable definición por penaltis.



De lograr el título será el máximo logro de equipo de fútbol alguno del país, masculino o femenino, y eso ya es suficientemente importante para decidir que el próximo domingo en los hogares colombianos se desayune junto a esta Selección Colombia, plena de fe y talento.



El rival es el vigente campeón de la categoría y es claramente favorito, pero otros rivales también lo fueron en esta Copa Mundo y se fueron quedando en el camino. Hay equipo, hay confianza, no puede faltar el apoyo.



¿Cómo ver EN VIVO este trascendental encuentro? Prográmese desde ahora:



Colombia vs. España

Fecha: Domingo 30 de octubre de 2022

Estadio: DY Patil, en Navi Mumbai, India

Hora: 9:30 AM (hora colombiana)

TV: Directv Sports, Caracol y RCN.

Online: www.futbolred.com