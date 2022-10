Nos salvó VAR de gol de Librán: Selección Colombia vs España EN VIVO

La Selección Colombia Femenina Sub 17 busca su primera corona mundial, en la definición del título de la Copa Mundo en India contra España.

Minuto 61- Falta de Gaby Rodríguez contra Librán y es para amarilla



Minuto 57- ¡Lujo de Linda Caicedo en el taco! Infortunadamente no hubo final feliz pues la defensa española canceló la opción



Minuto 49- ¡No hay Gol! Se salva Colombia por mano de Librán.. ¡A aprovechar el envión anímico!



Minuto 48- Revisión de VAR por posible mano



Minuto 47- ¡Goool de España! Enredo en el área colombiana y entra Librán para el 1-0. Acierta primero Agudelo pero protestas las colombianas



Minuto 46- Cambio en Colombia: se va Oriana, llega Karla Viancha



ARRANCA SEGUNDO TIEMPO



TERMINA PRIMER TIEMPO. Es intensa y muy disputada la final del Mundial, con Colombia mejor en la propuesta al arranque y España mejor después, con dos remates a puerta, frente uno de la colombiana Rodríguez. Marcador 0-0



Minuto 45- Espectacular Luisa Agudelo para ir abajo en el cabezazo español que por poco abre la cuenta



Minuto 44- Se lo pierde Oriana, se cae en el área cuando Muñoz asistía bien



Minuto 40- Buena pelota profunda que encuentra a Linda, pero le gana el duelo y le quita la pelota Sofía Fuente. Queda golpeada en la cabeza la delantera y es atendida en la raya



Minuto 38- Nuevo remate de Librán, muy libre frente al arco colombiano.. al tiro de esquina sale la pelota y de nuevo pasa sustos Agudelo



Minuto 35- ¡Lo tuvo España! Metieron el cabezazo pero Álvarez sacó a tiempo la pelota cuando se quedaba Agudelo... qué susto



Minuto 34- Gran recuperación de Guzmán, pase de Muñoz a Linda, pero el remate va a manos de la arquera Fuente



Minuto 31- Lindo pase de Oriana para Linda pero se le fue desviado el remate a la estrella nacional... a todo esto, afloja un poco el asedio de España y vuelve a recuperar la mitad del campo la tricolor



Minuto 26- ¡Lo tuvo Colombia! Natalia Hernández en el rebote, a la salida del tiro de esquina, se le va apenas por arriba



Minuto 25- Nueva volada de Agudelo para evacuar el peligro cuando Colombia no acierta los pases en la salida y expone su zaga



Minuto 23- Cae en el área Rodríguez pero sin falta, España domina a esta altura pero Colombia luce concentrada



Minuto 22- ¡Se salva Colombia! Librán mete un remate tremendo de media distancia pero vuela la portera Luisa Agudelo y la manotea afuera



Minuto 21- La posesión es de España, que mejora en la precisión, pero Colombia resiste bien



Minuto 18- Dura falta a Gabriela Rodríguez cuando Colombia cierra bien los espacios y gana en el medio de la mano de Juana Ortegón



Minuto 15- Fenomenal Mary José Álvarez en el cierre por izquierda pero se pierde una buena salida cuando no llega Ana María Guzmán.. queda golpeada la defensora y se recupera pronto



Minuto 13- Van ajustando la marca sobre Linda Caicedo las españolas, que erran pases mientras las colombianas lucen más firmes



Minuto 9- Primer susto en centro para altas españolas que evacúa Mary José Álvarez



Minuto 7- Tiro de Muñoz sin mayor peligro, pero Colombia planta arriba su bloque y se anima a jugar de arranque



Minuto 5- ¡A punto Colombia!!! Espectacular remate de tiro libre de Gaby Rodríguez, salva la arquera española en el vuelo



Minuto 4- Terrible cruce a Yessica Muñoz, amarilla para Villafañe



Minuto 2- Primera salida a puro talento de Linda Caicedo, arrastra marca pero le quitan ángulo al final



Minuto 1- Se aproxima España pero el remate es débil



RUEDA LA PELOTA



¡Atención! Estas son las once guerreras confirmadas por Colombia para luchar por la corona mundial:

Formación de la Selección Femenina Sub 17 para enfrentar a España por la FINAL de la Copa Mundial Femenina de la FIFA

Así va España:

𝐗𝐈 Con todos ustedes: las elegidas para salir de inicio en la final del Campeonato del Mundo.





¡Falta casi nada para buscar la consagración!



Se respira optimismo no solo en el país, a la distancia, sino dentro de la propia concentración. Así marchaba el equipo hacia su cita con la historia, en el estadio DY Patil, en Navi Mumbai: