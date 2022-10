El 'Pibe' comparó a Linda Caicedo con leyenda de Selección Colombia

Carlos 'El Pibe' Valderrama se sumó a la lluvia de elogios para la Selección Colombia Femenina que disputa el Mundial Sub 17 en India y que el próximo domingo buscará el título frente a España. El exfutbolista celebró el momento que está viviendo el fútbol femenino, le pegó un 'jalón de orejas' a los directivos y comparó a Linda Caicedo, la capitana de la tricolor, con una de sus excompañeros en Selección.

"Estoy esperando el afiche para guardarlo porque yo tengo mi colección. Esos manes que hacen afiche que lo saquen rápido, lo necesito ya para tenerlo para toda la historia. Esas peladas hicieron historia y jugando bien", fue lo primero que dijo el 'Pibe' al ser consultado por el equipo femenino que compite en el Mundial.



"A mi me gusta como juegan, no llegaron allá por suerte, juegan bien y por eso están ahí. Todo mundo está contento", mencionó en charla con los medios este jueves.



El histórico '10' de la tricolor fue consultado sobre el nivel mostrado por Linda Caicedo y no dudó en compararla con Faustino 'Tino' Asprilla. "Linda Caicedo me recuerda al mejor de nosotros, a Fausto".



Finalmente, el 'Pibe' aprovechó para llamar la atención de la Federación Colombiana de Fútbol y más después de las polémicas declaraciones de Ramón Jesurún, quien mencionó que no recibirían premio por ser "amateurs" (aficionadas). ¿Qué haría él si fuera el Presidente? Su respuesta fue contundente: "Yo les tiraría una casa bacana para que la tuvieran de recuerdo, para cuando pase el tiempo digan tengo mi casa porque fui al campeonato mundial".



Y agregó que "ellos pueden (los directivos), quién más va a incentivar si no es la Federación. Dónde están los patrocinadores que tiene la FCF, que saquen el billete para las peladas".