Myriam Guerrero: ‘Hay convicción en el grupo para ganar el Mundial’

Momento definitivo para la Selección Colombia Sub 17 Femenina, con la primera final de torneo FIFA para cualquier combinado tricolor. Todo el país está a la expectativa y pendiente de qué transcurra en las próximas horas.



El fútbol femenino ha progresado, muestra de ello, son los resultados a nivel de clubes y de Selección, con clasificaciones. Ahora, la opción de conquistar un título es latente y llena de expectativa no solo a las jóvenes jugadoras, sino a todo un país.



Colombia ha sido atrevida, eso ha surtido efecto. No debe cambiar el módulo táctico, ni alineación inicial, ni su forma de hacer el fútbol, que es con control en mitad, agresivo en la profundidad.

Myriam Guerrero es considerada una de las pioneras del deporte en este campo. Las mujeres merecen y han mostrado con resultados, que el apoyo debe ser total. La exjugadora de la Selección Colombia habló con FUTBOLRED, en los días previos a uno de los juegos más importantes de la historia del fútbol nacional.

Percepción de la final Sub 17 para Colombia, luego de una lucha de tantos años

Lo tomo con mucho agradecimiento y sensatez. Cada día se hacen de la mejor manera las cosas, el resultado se dará. Muy alagada, satisfecha porque poco a poco, en el paso de 30 años el futbol femenino ha mostrado con argumentos que es un producto que vale la pena tener en cuenta. Nada ni nadie podrá echar el camino atrás. Seguiremos avanzando y obtendremos mejores resultados.

Elogios a la Selección Colombia Sub 17 por lo realizado en India

Me quedo con la convicción del grupo y de las jugadoras, en el colectivo y para que cada línea haga su labor, sumando para que el objetivo se cumpla.

Nivel de Linda Caicedo y su proyección a futuro

Es una jugadora de un perfil alto, con proyección desde pequeña. Tiene la certeza y seguridad de qué es lo que quiere, tiene y qué es lo que puede.

Perspectiva para afrontar a España

Se enfrenta al actual campeón. No solo España ganó el primer partido, sino que se ha hecho con lujo de detalles en todo el certamen. Tiene jerarquía del campeón, del primero en el ranking de esa categoría. Colombia debe salir jugando como ha planteado los partidos, con seguridad y certeza de imponer condiciones y no esperar a que España lo haga.



Proyección de Gabriela Rodríguez en la Selección

Ella es extraordinaria, me tiene gratamente sorprendida. Es de ida y vuelta, le gusta colaborar en lo defensivo, en el ataque igual. Tiene no solo el recurso técnico sino la aplicación táctica que la hace distinta.

¿Es el momento más importante del deporte colombiano?

Hasta ahora, en cuanto al fútbol masculino o femenino, sí. Se alcance o no el título, seguirá sumando. El hito histórico que ellas han alcanzado es grande, no sé qué tan fácil sea de superar.

Posibilidades para ser campeonas del Mundo

Totalmente convencida. Es trabajar e insistir en las imprecisiones, que generó el gol de España en ese primer partido. Estas niñas están bien condicionadas desde lo mental, física y tácticamente para alcanzar el título.