Gran balance de los convocados a Selección: así les fue en sus clubes

Todo listo para el arribo de los futbolistas colombianos del exterior al país para ponerse bajo las órdenes de Reinaldo Rueda y preparar de la mejor manera los tres partidos de Eliminatorias que se avecinan.



Justamente este fin de semana cada convocado disputó el último partido con su respectivo club y en FUTBOLRED hacemos el balance correspondiente:

ARQUEROS



David Ospina: Fue suplente en la victoria del Nápoles por 2-1 contra Génova. Esta temporada no ha tenido un solo minuto en competencia.

Camilo Vargas: Fue figura en el empate 1-1 del Atlas mexicano con Tigres. Los medios locales destacaron su labor.

Álvaro Montero: No jugó con el Deportes Tolima por estar ya con el grupo en Bogotá.



DEFENSAS



Carlos Cuesta: Fue titular en la victoria del KRC Genk belga por 1-0 contra Anderletch.

Daniel Muñoz: Fue titular en la victoria del KRC Genk belga por 1-0 contra Anderletch. Recibió una amarilla.

Dávinson Sánchez: Fue titular en la victoria del Tottenham por 1-0 contra Watford. Es uno de los puntos altos de los Spurs esta temporada, pero tan solo podrá jugar contra Bolivia y Paraguay.

Yerry Mina: No jugó con Everton por un problema físico. La Federación informó que fue desconvocado por cuestiones médicas.

Óscar Murillo: Fue titular en el empate a uno del Pachuca mexicano con Cruz Azul.

William Tesillo: Fue titular en el empate 1-1 del Club León mexicano contra América. Recibió una amarilla.

Andrés Román: No jugó con Millonarios por estar ya con el grupo en Bogotá.

Stefan Medina: Fue titular en el empate a dos del Pachuca mexicano contra Tijuana. Recibió una amarilla.

Andrés Llinás: No jugó con Millonarios por estar ya con el grupo en Bogotá.

Dairon Mosquera: No jugó con Santa Fe por estar ya con el grupo en Bogotá.