William Tesillo: de discutido a imprescindible en Selección Colombia

La triple jornada de Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022 será muy particular: por primera vez serán tres, y no dos, juegos en algo más de diez días; además, las ligas europeas han dificultado la presencia de varios futbolistas para asistir a las convocatorias, eso sin dejar de lado las lesiones previas a las citaciones.



La Selección Colombia no es la excepción: hay bajas por molestias físicas, ausencias por decisión técnica y el presente de los jugadores, y también se armó un morfociclo previo con jugadores locales para jugar en la altura de La Paz, contra Bolivia el próximo 2 de septiembre.



En medio de las dificultades que ha tenido Reinaldo Rueda para armar el equipo para el juego en Bolivia, luego contra Paraguay (5 de septiembre) y contra Chile (el día 9), un jugador ha tomado mucha importancia para armar el bloque defensivo: William Tesillo.



El jugador del León de México es, injustamente, el más criticado cada vez que es titular como lateral izquierdo: primero porque en Colombia lo conocían como zaguero central y no por la banda; segundo, porque tradicionalmente los laterales han tenido vocación de ataque, proyección, y Tesillo, por sus características, prioriza la seguridad y la marca por su zona.



Sin embargo, para Reinaldo Rueda se ha convertido en pieza fundamental. Para el primer partido, contra Bolivia, tiene casi asegurada la titular, pues juega en altura y tiene experiencia. Tesillo sería lateral izquierdo, pero ante la ausencia de Yerry Mina, el barranquillero de 31 años podría dar una mano también como defensor central.



Asimismo pasaría contra Paraguay y Chile, pues Tesillo brinda seguridad en dos posiciones de la zona defensiva; ha demostrado ascendencia y es un jugador que, tácticamente, es bien visto por su entrenador.



Y Reinaldo Rueda lo valora más de lo que todos creen, eso lo indica este dato: antes de la llegada del entrenador colombiano, Tesillo había jugado 9 amistosos y 4 partidos de competición oficial (13 en total), mientras que con ‘Rei’ lleva 9 partidos oficiales, 7 en Copa América y 2 en Eliminatorias.