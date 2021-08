‘No me parece que defensivamente se haya sufrido’: visión de Osorio

Con muchos inconvenientes defensivos y gracias a la buena actuación del arquero Joel Graterol, América de Cali consiguió un empate 1-1 este domingo frente a Santa Fe en El Campín en desarrollo de la séptima fecha de la Liga BetPlay II-2021.



Este resultado y otros que le favorecieron les permitieron a los ‘diablos’ ascender un puesto y mantenerse entre los ocho, ahora con 11 puntos.



El técnico Juan Carlos Osorio piensa que su equipo no sufrió el partido y que lo que está faltando es ser más eficaces. En su visión del encuentro y la razón de que la figura fue Graterol, manifestó: “Enfrentamos a un rival muy difícil y hubo progreso en nuestro juego, creo que encontramos mejor las sincronizaciones interior-lateral-extremos, y le sumamos la participación de nuestro mediocentro, creo que vamos progresando, mejorando y al final nos llevamos un punto que es importante para nosotros, muy merecido, me parece a mí, sobre todo por nuestro juego en el segundo tiempo. Consideramos que tenemos la gran oportunidad de seguir mejorando en nuestra idea de juego, nos alegra mucho que Joel vaya a tener participación con Selección nacional, creemos que tiene una gran oportunidad de participar y de iniciar, ojalá así, y seguir aportando muchas cosas importantes al equipo”.



Añadió que “en cuanto a la falta de rendimiento colectivo y las fallas presentadas en defensa, respondió que “personalmente me parece que colectivamente y en el plano macro el equipo mostró un muy buen rendimiento, como lo hablamos al interior del grupo, es en el plano micro y ya en los controles, en los pases, en lo básico, hacerlo mejor. Defensivamente, Joel participó en dos o tres acciones de juego, no me parece que defensivamente el equipo haya sufrido, me parece que es lo normal de un juego, cuando uno como hoy tiempla la zona defensiva en la mitad de la cancha, el equipo va a estar expuesto a una jugada aislada y si se dio, creo que si se dio la gestionamos bien, creo que defensivamente el equipo ha mejorado mucho”.



Para el entrenador risaraldense, hay aspectos positivos: “El equipo está mostrando progreso, seguramente que tenemos muchos tópicos en los que podamos seguir mejorando, siempre será así, cuando uno es parte de un proyecto se busca jugar cada día mejor, y siempre encontrará cosas por mejorar”.



¿Qué hace falta para ser más protagonistas? “Si estamos hablando de ser protagonistas, creo que hoy lo fuimos, pero nos está faltando eficacia en el último tercio, como todos los equipos colombianos, que hay muy pocos, que tratan de jugar a un fútbol elaborado y eso a nivel internacional se sufre mucho contra equipos replegados, no es casualidad que en el fútbol nuestro un alto porcentaje de los goles sean concebidos o concretados en transiciones de defensa-ataque y esa no es nuestra juego, si se da, y lo podemos hacer, excelente, pero la idea nuestra es muy diferente y entendemos la dificultad que hay en la misma, el riesgo que asumimos y la valentía que se necesita para ejecutarla. Me parece que en la medida en que tengamos más eficacia en el último tercio, nos vamos a convertir en un equipo más eficaz y seguramente eso se va a reflejar en los resultados”.



También se le preguntó por el juvenil Cristian Gamboa, que en un partido hizo gol: “Primero que todo, nosotros no le entregamos la responsabilidad ofensiva a lo que tradicionalmente se ha considerado en Colombia como el número 10 o el jugador generador de juego, Cristian va por buen camino, acaba de quedar campeón con Selección Valle, es un buen prospecto, un buen jugador, pero si vamos a mirarlo única y exclusivamente desde ese punto de vista, estamos esperando el regreso de Daniel Hernández o la muy buena intervención de Deinner Quiñones hoy, que puede jugar en la zona 14. No nos parece que vamos a depender única y exclusivamente de un jugador, creemos que tanto la parte ofensiva como defensiva le corresponde al once, incluyendo a Joel (Graterol). Si él tiene un buen inicio y salida del juego seguramente le está contribuyendo a la construcción del juego y está haciendo un jugador generador de juego ofensivo”.



Volviendo a las deficiencias que podría enumerar, finalizó que “sería redundar, no hemos sido eficaces, en los juegos contra Patriotas y Jaguares tuvimos suficientes jugadas manifiestas de gol como para haber anotado un gol por lo menos, ese es el juego, es aleatorio, impredecible, los jugadores no han estado finos en esa última definición, y creo que lo demás sonaría a excusa. Lo nuestro es trabajar nuestra idea de juego, a tratar de mejorarla y ser más eficaces en el último tercio”.



América enfrentará a Jaguares este miércoles 1 de septiembre (5:30 p.m.) en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay, cuyo primer choque que terminó empatado 0-0 en Cali, en tanto que el sábado 4 de septiembre (4:00) p.m. recibirá al Quindío por Liga.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces