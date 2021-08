Nacional defenderá liderato vs Águilas: duelo antioqueño en la fecha 7

Atlético Nacional recibe este lunes, desde las 6 de la tarde a Águilas Doradas, por la séptima fecha en la Liga II-2021. Tras el buen rendimiento del equipo con cinco victorias en seis partidos del campeonato, los verdolagas con el apoyo de su gente confían en seguir por esta senda ganadora, frente a los ‘dorados’ quienes necesitan seguir sumando para acercarse al grupo de los ocho mejores.



Nacional con varias bajas entre lesionados y convocados tiene la misión de seguir en la punta



Sin la presencia de Andrés Andrade, Yerson Candelo y Baldomero Perlaza, Atlético Nacional deberá mantener la cima del campeonato. Por otro lado, hombres como Emmanuel Olivera, Nelson Palacio, Ruyeri Blanco, entre otros, aparecen como alternativas para enfrentar a un duro equipo como Águilas Doradas. El técnico Alejandro Restrepo habló sobre este encuentro entre equipos antioqueños.



“Para nosotros es muy importante la construcción de cada entrenamiento, la recuperación y la suma de minutos en los jugadores que no han tenido mucha actividad. Todos están enfocados en cada partido y eso es importante para lograr los resultados. Esta plantilla lleva varios meses de trabajo, sigue adaptando una idea de juego y eso lo hemos mostrado en diferentes partidos”, destacó Restrepo.



Sobre la presencia de los hinchas en el estadio, “ellos son muy importantes en la construcción de la idea de juego que tenemos en cada juego, su apoyo nos ayuda mucho para seguir adelante”.



En cuanto al rival, el técnico Restrepo reseñó que “tenemos la claridad de enfrentar a un gran rival como Águilas Doradas, ha hecho buenas presentaciones más allá de sus resultados contra rivales difíciles. Cuenta con jugadores de muy buen pie, el técnico (Francesco) Stífano ha hecho grandes campañas en torneos anteriores con esta base de jugadores. Debemos prevalecer con nuestra idea de juego y ratificarlo con un buen resultado en esta fecha”.



Por su parte, Nelson Palacio es uno de los jugadores que podrían sumar minutos desde el inicio, el jugador con paso por Valledupar está motivado por su debut en la Liga con los verdes. "Vengo haciendo un proceso con el equipo, soy una persona muy alegre, hincha de toda la vida, enamorado de estos colores y espero darlo todo en cada pelota, cada partido. Estoy tranquilo, disfrutando cada momento. La incertidumbre de las inscripciones y demás ya pasó, estoy enfocado en aprovechar la oportunidad cuando me toque jugar".



Sobre sus inicios, el jugador comentó que "mi papá fue el que inculcó el amor por el equipo, me llevaba al estadio. Comencé en la Escuela de Fútbol de Nacional a los seis años, mi referente es Alexander Mejía, ha sido un ejemplo en su manera de jugar. Me siento muy contento, mis compañeros me recibieron muy bien, me han brindado mucha confianza. El equipo viene haciendo las cosas muy bien, no podemos bajar el rendimiento, trabajamos para hacer las cosas bien y que la hinchada esté contenta".



Analizando al rival, Palacio se enfocó en el hombre de las ideas en Águilas como Christian Marrugo, uno de los mejores pasadores del campeonato. "Christian Marrugo es un gran jugador, no lo podemos dejar jugar, con una marca que lo 'talle' un poquito y no le dé espacio".



Finalmente, Nelson habló de lo que le agregaría desde su talento a la idea de juego del equipo. "Podría aportarle los pases largos, la media distancia. Mis compañeros lo hacen, pero creo que podría ayudarles un poco más. Cuando no se tiene el balón, hay que buscar recuperarlo lo más rápido posible".



Águilas Doradas quiere llevarse el botín de puntos del Atanasio



El equipo del oriente antioqueño necesita dar un golpe de autoridad en el campeonato y que mejor sería contra el líder de la Liga como Atlético Nacional, para el técnico venezolano Francesco Stifano es una gran oportunidad para imponerse en condición de visitante.



“Los partidos con Atlético Nacional siempre son especiales porque es uno de los grandes de Colombia. Lo afrontaremos con mucha ilusión y con la obligación de competir de gran manera”, expresó el estratega ‘dorado’.



Por su parte, Juan Camilo Salazar quiere brillar este lunes en el Atanasio y pondrá todo de sí para ayudar a su equipo en este duelo clave. “Todos sabemos que Nacional ataca muy bien con sus laterales, nosotros tenemos que estar muy bien parados, saber contragolpear y finalizar bien. La estrategia parte de la concentración y saber decidir bien”, indicó.



17 jugadores fueron citados por el técnico Stifano para este compromiso. Finalmente, César Arias logró recuperarse de sus molestias físicas y estará comandando el ataque para los del oriente antioqueño.



Datos entre Atlético Nacional y Águilas Doradas



Por Liga colombiana, Atlético Nacional y Águilas Doradas se enfrentaron en 28 oportunidades, con un saldo de 16 triunfos para los verdolagas, contra cinco de los del oriente antioqueño y siete partidos empatados. En cuanto a goles marcados, 45 fueron para Nacional contra 22 de Águilas.



Atlético Nacional ganó 16, empató cinco y solo perdió un partido de los últimos 20 ante Águilas Doradas en Primera División.



Atlético Nacional esta invicto en la Liga II-2021(cinco victorias, un empate). Además, el equipo lleva cinco partidos consecutivos con su arco en cero y en estos juegos salió vencedor.



Águilas Doradas marcó al menos un gol en sus últimos cuatro partidos como visitante que disputó en Primera División, su balance es de un triunfo, un empate y dos derrotas.



Los futbolistas de Atlético Nacional completaron el 85.8% de los 2926 pases que intentaron, y son el equipo más preciso de la actual Liga II-2021.



Christian Marrugo, de Águilas Doradas, es uno de los máximos asistidores de la actual Liga II-2021junto con Déinner Quiñones (América de Cali) y Danovis Banguero (Atlético Nacional) todos con tres pases gol.



Alineación probable



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Jonathan Marulanda, Geisson Perea, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Nelson Palacio, Sebastián Gómez, Bryan Rovira, Jarlan Barrera, Jonatan Álvez, Ruyeri Blanco, Jefferson Duque.

D.T.: Alejandro Restrepo.



Águilas Doradas: Juan David Valencia; José Ampudia, Oswaldo Henríquez, Sebastián Rodríguez, Alejandro Artunduaga; Facundo Ospitaleche, Kevin Castaño, Christian Marrugo, Juan Camilo Salazar, Fredy Salazar; César Arias.

D.T.: Francesco Stifano.



Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá).

T.V.: WIN Sports +





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8