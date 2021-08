‘Fue un torneo digno y peleamos hasta el final‘: Asistente de DIM-FI

Nada se le dio al Deportivo Independiente Medellín – Formas Íntimas para lograr su clasificación a semifinales. No logró sacar su resultado contra Deportivo Cali y ganaron sus partidos América y Nacional. Al final de este campeonato, el asistente técnico Michael Flórez y Geraldine Cardona hablaron sobre lo que les dejó el rendimiento del campeonato y qué preparar para la próxima temporada.



“El partido fue parejo hasta el primer gol, luego entramos en una desconcentración, quisimos ir al frente encontrar espacios y ellas con las transiciones rápidas nos complicaron demasiado. Nos costó la circulación de la pelota, el inicio de juego y los duelos en la segunda pelota. En el segundo tiempo no encontramos nuestro juego y el rival nos gana un partido bien ganado”, señaló el señor Flórez.



Además, “esperamos enfocar en la construcción del equipo a partir del martes, miramos como terminamos el año y lo que viene en el siguiente. En el papel, era un grupo muy difícil, enfrentando a equipos con nóminas muy fuertes, con grandes esfuerzos económicos. Hasta la última fecha estuvimos a la altura de la competencia, en cada juego salimos a mostrar una idea de juego ambiciosa, como balance fue un buen torneo, tenemos un proceso con jugadoras jóvenes de 16,17,18 años, siguen en esa carrera deportiva y queremos seguir con sus procesos, acompañadas de jugadoras experimentadas. Fue un torneo digno y peleamos hasta el final”.



Por su parte, Geraldine Cardona señaló que “en lo personal, nos vamos tristes porque quisimos demostrar mejores cosas. Tuvimos muchos errores en el partido que nos costaron demasiado. Este es un equipo joven en formación, hay que seguir trabajando. Estoy orgullosa del equipo y agradecidas con Formas Íntimas e Independiente Medellín por el apoyo”.



El técnico Flórez comentó que “en el segundo tiempo el rival iba a arriesgar un poco más, nosotros fuimos ambiciosos, pero con el gol no logramos recomponernos y que, hasta el final, mostramos muchas ganas de competir, combatimos y dimos todo en este juego”.



Finalmente, el ayudante de Carlos Paniagua expresó que “la conclusión es que el fútbol femenino necesita más apoyo. Fue un grupo muy competitivo, dimos espectáculo y eso es lo que permite seguir creciendo. Esperemos que siga mejor cada año”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8