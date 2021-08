Otra ausencia de Falcao en Galatasaray y enigmático mensaje: ¿se va?

El futuro de Falcao García está cada día más lejos de Galatasaray, equipo que este domingo volvió a ignorarlo.

El colombiano no fue convocado para el duelo contra Kasimpasa de visitante, una señal más del divorcio definitivo que el club lleva semanas promocionando.



¿Hasta cuándo esperará Falcao? ¿Cuánto más aguantará? Quedan dos días para el cierre del mercado y, aunque no se sabe a ciencia sobre ofertas por él, la situación ya ha sido demasiado tensa.





Tanto que Falcao ha hecho una publicación en sus redes sociales que, para muchos, es la señal de que viene para él un nuevo reto.



"Eso es mi compañera. Sin agallas no hay gloria", escribió 'El Tigre en su cuenta de Instagram.

La buena noticia para él, su regreso a Selección Colombia, que está en camino ya pues al menos para eso sirvió que no lo tengan en cuenta: con tiempo se desplaza a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, para el duelo del 2 de septiembre.



Se esperan anuncios muy pronto sobre su futuro.