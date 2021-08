Día agridulce para David Ospina en Italia: preocupación en Selección

Día agridulce para David Ospina en el fútbol italiano. Un golazo del español Fabián Ruiz impulsó este domingo el triunfo por 2-1 del Nápoles en el campo del Génova y permitió a los hombres de Luciano Spalletti mantener el pleno de victorias tras dos jornadas de la Serie A.

Fabián, titular en el 4-3-3 del cuadro napolitano, rompió la igualdad en el estadio Marassi con un excelente disparo curvado desde el límite del área que superó al meta Salvatore Sirigu. Es el primer gol del curso para el español, que también había sido titular en la victoria 2-0 cosechada ante el Venecia la semana pasada.



El conjunto sufrió ante la reacción del Génova, en particular en la segunda mitad, y recibió el tanto de la merecida igualada en el minuto 69, obra de Andrea Cambiaso, después de que el VAR anulara, minutos antes, el posible empate del macedonio Goran Pandev.



Pero los cambios de Spalletti terminaron dando dividendos al Nápoles. El técnico toscano dio paso a Andrea Petagna por Matteo Politano y el delantero italiano apenas tardó dos minutos en decidir el choque, con un cabezazo que valió un triunfo por 2-1.



Con ello alcanzó al Inter de Milán y a la Lazio al mando de la clasificación, con el pleno de victorias. Si bien es un comienzo espectacular, Ospina no tuvo una alegría total.



El arquero antioqueño sumó su segunda suplencia consecutiva y parece no tener cabida ante el gran momento de Alex Meret. Se especula con una salida al fútbol francés, pero por lo pronto continúa en el sur italiano.



Justamente esto llena de preocupación a la Selección Colombia pues dejando de lado el tema del préstamo de futbolistas a Eliminatorias, el arquero titular del equipo llegará a la triple jornada sin ritmo de competencia...