En el debut de Messi, doblete de Mbappé: ¡la banda de PSG, inspirada!

Ganó PSG. No importa cuando lo leas. La diferencia es que esta vez lo hizo con un tal Lionel Messi vestido de azul. Kylian Mbappé marcó doblete, pero eso ya es muy normal.

El equipo de Pochettino se impuso 0-2 en su visita al Reims, duelo que resolvió el chico maravilla pero que acaparó atención mundial por el estreno del número 30. Triunfo que mantiene al Golliat de la Liga1 en la cima de la tabla... como corresponde.



Con tanto talento en el campo lo normal es irse arriba pronto en el marcador. De hecho, los 14 minutos podrían denotar algo de lentitud: eso se tardó Di maría en aparecer por su usual banda izquierda y calcular un centro hermoso a la cabeza de Mbappé. Y sí, tiene una banda en la muñeca y eso da para interpretaciones. Pero su celebración de gol, la complicidad con todos sus compañeros, parecen más cercano al "se queda" que al "se va".



Pero Reims no quería desaprovechar los millones de focos que tenía encima, sabiendo que en algún momento se produciría el esperado debut de Messi, y provocaba primero un error de Keylor Navas que no podían capitalizar los locales y luego intentaba Cassama con un remate a la cruceta que por muy poco significa el empate.



Y entonces vendría el segundo tiempo y el lío usual de un equipo confiado, que deja crecer al rival. Esta vez, por fortuna, era el Reims, que no supo aprovechar, pero sí que necesita Pochettino encontrar la solución de ese lío de perdida de intensidad, que ya parece crónico. De hecho, a los 51, el gol del empate parcial de Munetsi, quien remató en el segundo palo en fuera de juego, acción anulada por el VAR, fue una clara alerta.



Por suerte para él seguía en el campo Mbappé, cuando ya calentaba el número 30, y en esa presión anotó el segundo: otro hermoso pase de Hakimi y a los 56 era momento de concretar el doblete del francés y casi sentenciar el jeugo. Es lo que puedes darte el lujo de hacer con tantos talentos defendiendo tus colores.



Y entonces el momento esperado por millones de espectadores, ahora tan concentrados en la Liga1: al minuto 65 salió Neymar y llegó Messi. Debut consumado con la camiseta de PSG. Turno para los nostálgicos. Y se mantuvo Mbappé en el campo, con Di María como alimentador... probando, probando...



Se encontraría con Mbappé a los 76 y el chico, de puro respeto, le quería devolver el pase, show que no permitiría el Reims. ¡Faltaba más!



El tiempo se iría sin más asociaciones ni necesidad, la verdad, pues los tres puntos ya estaban asegurados.

PSG volvió a ganar, aún sin echar mano del tridente Messi-Neymar-Mbappé, y siguió ajustando sus piezas para darle a su estelar nómina una idea de equipo. Falta ajustar el cierre de los partidos, el lugar de Messi, la cinta de capitán... asuntos varios. Pero ahora Messi se viste de azul, se suma otra victoria y ese es el ambiente ideal para corregir.