Rechazan amenazas contra Rafa Benítez, probable nuevo DT de Everton

Una difícil situación enfrenta Everton, ahora que todos los caminos conducen a Rafa Benítez como nuevo entrenador del equipo, en reemplazo de Carlo Ancelotti.

Palabras como "vergonzoso", "imbécil" y hasta una amenaza directa en una pancarta que reza "sabemos dónde vives, no firmes" se han visto en los últimos días, una actitud que para los medios locales es totalmente reprochable.



Independientemente de los reparos por el fichaje del exLiverpool, que ya es un hecho, según el diario Liverpooñ Echo,

"es repugnante que todo eso haya llevado a este punto, con una pancarta amenazadora aparentemente abandonada fuera de la casa de su familia".

Geçtiğimiz gün Rafa Benitez için sınırı aşan bu pankart bırakılmıştı. Merseyside Polisi bu pankartı hazırlayıp asan kişiyi arıyor. Ayrıca pankartın Benitez'in evine değil yanlışlıkla başka eve asıldığı ortaya çıktı. #EFC pic.twitter.com/mt8OythGkT — Everton Türkiye 🇹🇷 #EvimEvimGüzelEvim (@EFC_TR) June 28, 2021



En redes sociales los propios hinchas del equipo han rechazado las pancartas aunque también han dejado claro que no están de acuerdo con la elección que hacen Farhad Moshiri y el resto de la jerarquía del Everton no solo por la conexión con Liverpool, sino porque han visto su carrera y sus trabajos recientes y creen que no es el candidato adecuado para el proyecto en el que los 'blues' están listos para embarcarse.



"Llegar a este punto es llevar las cosas a otro ámbito por completo", concluyó el medio.