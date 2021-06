¿Y si te quedas, James? Equipo que armaría Everton para asalto europeo

James Rodríguez tendría un pie afuera de Everton. Lo dicen en Inglaterra y en media Europa, por donde andaría el agente, Jorge Mendes, con la hoja de vida en mano, tratando de encontrar un nuevo club.

Todos los caminos conducen a Rafa Benítez como reemplazo de Carlo Ancelotti y eso aburre, además de a algunos hinchas que recuerdan su pasado antipático del DT en Liverpool, al zurdo colombiano, quien en el pasado no tuvo la mejor relación con el español en Real Madrid.



Se sabe que el desembarco del número 19 en Inglaterra se debió a su relación con el DT italiano y que ahora, sin él, ya no habría mucha más motivación. Pero le queda un año más de contrato y, si Mendes no logra obrar uno de sus milagros, el único camino sería quedarse. Y aquí va la noticia: puede que cumplir el contrato no sea ni mucho menos una mala noticia.



James, más allá de toda discusión, hizo diferencia cada vez que las lesiones dejaron de acosarlo y le permitieron estar disponible. El nuevo DT deberá tenerlo en cuenta y correr el riesgo de darle protagonismo, pues si le va mejor en su segundo año en la Premier, Everton tiene la opción de extender el contrato por un año más, hasta 2023, lo que sería un negocio ampliamente beneficioso, pues lo valorizaría de cara a una futura transferencia y dejaría todo el ingreso en Goodison Park, debido a que el jugador llegó a costo cero. No es tan fácil para el nuevo DT decir "no me gusta" y ya...



Pero si además él recupera su consistencia física y rinde, el plan de refuerzos sería ampliamente favorable y hace pensar que podría darle al club el salto de calidad que dejó pendiente Ancelotti, de cara a las competencias europeas. Los movimientos son prometedores y hacen pensar que, si se queda, James podría tener una revancha a todo nivel. Ojo a lo que trabaja Marcel Brands en el mercado:



Sergio Romero

Arquero, 34 años

El veterano portero argentino busca plan después del Manchester United y podría recalar en Everton, que tuvo a Olsen en buen rendimiento pero ya terminó su préstamos. Tener a un tipo experimentado, finalista de un Mundial (2014) es la clase de presión que elevaría el rendimiento de Pickford.



​Max Aarons

Lateral derecho, 23 años

Se considera el reemplazo natural del veterano Seamus Coleman. Es un jugador rápido y preciso, al que el club ha estado siguiendo hace tiempo.



Sander Berge

Mediocentro, 23 años

El internacional noruego, de 1,95m de estatura, es un talentoso pivote que no pudo brillar en la última cesión en Sheffield United por culpa de una lesión, pero al que también pretende Arsenal. Su costo estimado es de 20 millones de euros.



Leon Bailey

Delantero, 23 años

El ataque fue, en no pocas ocasiones, un serio problema en la era Aneclotti. El jamaiquino del Bayer Leverkusen emerge como una gran opción para alimentar a Calvert-Lewin (seguido por Arsenal y Tottenham) y un apoyo para Richarlison, pues es zurdo pero juega con perfil cambiado por derecha. Firmó 9 goles y 8 asistencias en la pasada temporada en Bundesliga, más 5 tantos 2 asistencias en Europa League.



Rafael Leao

22 años, delantero

Dominic Calvert-Lewin es una garantía y mientras Richarlison siga siendo parte del equipo dará confianza. Pero es claro que se requiere un segundo 9, uno más consistente que Tosun. Estuvo a punto de llegar en 2019. El protugués viene de hacer méritos en Milan y tiene un amplio mercado.



Joao Palhinha

Mediocampista 22 años

Jugó 32 partidos con el campeón portugués Sporting de Lisboa la temporada pasada. El portugués, quien acaba de ser eliminado con su selección en la Euro, se abrió espacio a pesar de haber debutado apenas en marzo. Si Everton logra vender a Delph será una gran alternativa para Allan y Abdoulaye Doucoure.



Chris Smalling

Defensor central, 31 años

Algo tendrá un hombre que pasó 10 temporadas en Manchester United, ganando dos títulos de la Premier League, una Copa FA, una Copa de la Liga y la Europa League, y pasando liego a Roma, en la que se abrió un espacio a fuerza de seguridad. La zaga es un punto débil de Everton.



Denzel Dumfries

Lateral derecho, 25 años

Es el capitán del PSV Eindhoven y titular de Países Bajos en el lateral derecho de la Euro 2020, donde hizo dos goles. Hace semanas lo buscan y es otra garantía que la zaga necesita.