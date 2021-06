Everton, cerca de anunciar a su nuevo DT: ¿James está en los planes?

El futuro de James Rodríguez es una completa incertidumbre, luego de que se anunciara la salida de Carlo Ancelotti de Everton. El DT italiano es considerado como su 'padrino', pues lo tuvo en el Real Madrid, lo llevó al Bayern Múnich y en la última etapa lo hizo aterrizar en Inglaterra para un proyecto ambicioso con el equipo toffee.

Sin embargo, lo que parecía un idilio para los hinchas de Everton con un equipo altamente competitivo en Premier League, terminó en una tusa de aquellas difícil de superar, pues, con la sorpresiva salida de 'Carletto', el plan para conquistar el Reino Unido y Europa se vino abajo, y con ello llegaron los rumores de algunas salidas y fichajes que ya no se darán.



Uno de los protagonistas de esta novela es James Rodríguez, volante creativo que ha sido noticia en Sudamérica y el mundo por su desconvocatoria de la Selección Colombia para la Copa América y por su posterior reacción ante la decisión del cuerpo técnico de no llevarlo a Brasil.



Así, mientras el '10' disfruta de sus vacaciones junto a su familia y asimila su ausencia con la Tricolor, su futuro sigue dando de qué hablar en Inglaterra, y es que Everton ya tendría acordada la vinculación de Rafa Benítez, técnico español que dirigió a James en en Real Madrid, y que sería presentado oficialmente el próximo martes 29 de junio.



Con la llegada de Benítez, también se acerca el amargo recuerdo para James durante su estadía en el equipo merengue. En el 2015, Benítez llegó a Madrid tras reemplazar a Ancelotti y en los seis meses que estuvo a cargo apenas utilizó al colombiano en once oportunidades, de las cuales solo nueve fueron como titular.



Benítez argumentaba que la ausencia del colombiano se debía a algunos problemas internos con el jugador y a sus constantes lesiones, pero lo cierto es que poco lo tuvo en cuenta y ahora podría ser su verdugo en Everton.



Ahora, ante el inminente regreso de 'Rafa' a la ciudad de Liverpool, en Europa ya se habla de la eventual salida de James; de hecho, su representante, Jorge Mendes, lo estaría ofreciendo a varios clubes del Viejo Continente con el único objetivo de encontrarle un mejor lugar en el que pueda demostrar su talento garantizándole continuidad. Milán es el rumor más fuerte, pero Atlético de Madrid y Nápoles, volvieron a sonar como posibles candidatos. ¿Qué pasará?.