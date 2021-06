Revelan razones de James para irse de Everton: ¿promesas incumplidas?

Muchos se lo habrán preguntado: ¿dónde queda el compromiso de James Rodríguez con Everton, el club que lo rescató del 'ninguneo' del Real Madrid, si al primer inconveniente sale a buscar a otro equipo?

Vale decir que, si hay que atenerse a sus propias palabras, no parece que esa sea una decisión tan suya pues el día del famoso Instagram Live en el que disparó toda su inconformidad, él mismo descartó un regreso con Ancelotti a Real Madrid y dijo: "en Everton estoy bien". Entonces ¿por qué se iría?



Noel David Whelan, exdelantero inglés, se atrevió a lanzar una hipótesis en Football Insider: se iría porque le incumplieron lo que le prometieron en agosto pasado.



Según el analista, al colombiano le hablaron de un proyecto "a largo plazo" liderado por el entrenador italiano, el que a todas luces fue el artífice del fichaje, tras dirigirlo antes en Real Madrid y Bayern Múnich pero que ahora no está.



"A James le habrían prometido todo en un compromiso a largo plazo en el Everton sabiendo que Ancelotti estaría allí. Pero hubo un gran cambio en ese sentido, Carlo regresó al Real Madrid. Eso habría molestado al jugador por esa relación y ese vínculo que tenía con el entrenador", dijo.



"Eso tiene un gran impacto en un jugador. Él es un futbolista emocionante que la afición ni siquiera ha podido ver bien todavía. Esa oportunidad realmente no ha sido aprovechada por él frente a los hinchas en Goodison. Eso podría cambiar todo", agregó.



A esa decepción se sumaría otro detalle, que sumaría a la inconformidad: "solo ha estado en Everton una temporada y probablemente no se ha adaptado del todo", afirmó Whelan.



Lo cierto es que James, en efecto, quería estar en la Premier por él peor también por Ancelotti: sabe que con otro entrenador no tendrá la paciencia ni seguramente la continuidad que necesita, más ahora que hasta su lugar en la Selección Colombia se ha puesto en discusión. Si al final llega Benítez, como se espera, eso sumaría a su incertidumbre.



La necesidad de otro proyecto se le habría vuelto prioritaria, aunque solo haya cumplido una temporada con el club que lo tiene atado hasta junio de 2022.