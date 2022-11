Luis Fernando Suárez sufre y piden su salida: incesantes críticas

Costa Rica no pudo ante los avances de España que, como una máquina, anotó gol cada diez minutos. Le cayeron siete y pudieron ser más. La falta de puntería ayudó a los centroamericanos a que no fuera aún más estrepitosa la caída. Sin embargo, poco a poco, ese resultado empezará a dejar incesantes críticas y una crisis marcada para los ticos. No se hicieron esperar los dardos y sablazos de jugadores reconocidos de la nación costarricense que le dan con todo. Uno de ellos, hasta dudó de su permanencia en la dirección técnica.

Se trata de nada más ni nada menos que el goleador histórico de Costa Rica, Rolando Fonseca. El máximo artillero disputó una Copa del Mundo en el 2002 y anotó 47 tantos, una marca complicada de superar casi llegando al medio centenar. Claramente, Fonseca es una voz capacitada para hablar de la urgencia goleadora y la carencia de ideas que tuvo el elenco costarricense. Jorge Luis Pinto en 2014 dejó una participación histórica en Brasil clasificando a los cuartos de final, pero ni Luis Fernando Suárez, otro estratega colombiano pudo emular.



Aunque Costa Rica clasificó en repechaje, Luis Fernando Suárez se empezó a ganar la confianza de todos los jugadores. Ahora, que perdieron con un marcador sumamente amplio, le empezaron a caer todas las críticas, en especial de Rolando Fonseca quien inició los dardos de esta manera en ESPN, “somos los reyes de los eslóganes y cuando gana más la emoción que el trabajo pasan estas consecuencias. Pueden ser accidentes del fútbol, pero a Costa Rica se le está haciendo repetitivo por la falta de trabajo”.



Además de criticar al juego de Costa Rica, también estuvo en contra de la idea que planteó Luis Fernando Suárez, “primero empiezo por el técnico que es el que dirige, que toma la decisión de poner a su once y el no estar preparado es no tener plan B, no sé si vieron la foto de la impotencia de Suárez cuando sonríe. Yo no esperaba una selección tan replegada, España nos hacía un gol cada diez minutos, pero nunca tuvimos la intención de hacer algo diferente”.



Posteriormente, continuó en contra del juego y de Luis Fernando Suárez, “no había sintonía, no había química en la idea de juego, hay momentos en los que al jugador las cosas no le salen, hoy España llegó a jugar ‘monito’ con Costa Rica, por eso Costa Rica siempre anduvo detrás del balón, pero el verde no miente. Costa Rica careció de ideas, no había lectura de juego”. Además, concluyó sobre el estratega y le advirtió, “ojo, porque es un técnico extranjero se le perdona todo, si fuera nacional hoy lo hubieran echado y eso es culpa de los ticos que aceptamos eso. Ha sido la selección que más humo nos ha dado a los aficionados y a la prensa de este país”. Sin duda alguna, es un resultado saca técnicos pese a que Suárez renovó.