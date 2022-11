Marco Asensio reveló las claves para la goleada ante Costa Rica

El debut de la Selección España arrancó de la mejor forma para Luis Enrique y sus dirigidos. Una histórica goleada con un marcador favorable de 7-0 contra Costa Rica. Los costarricenses habitualmente en los Mundiales demuestran ser una modesta nación, pero con sabor colombiano en el banquillo han logrado vencer a las grandes. Sin embargo, no fue así en este caso con los ibéricos, y les queda a los dirigidos por Luis Fernando Suárez dos juegos de suma importancia y dificultad como Alemania y Japón.

Tras la victoria fundamental de España que los pone como uno de los favoritos para ganarse el título, una de las grandes figuras de este combinado nacional, Marco Asensio, habló en rueda de prensa sobre el triunfo, Luis Enrique, las claves para sumar los tres puntos en el arranque y mucho más. El extremo del Real Madrid recibió la convocatoria sin mucho ritmo ni regularidad con el conjunto madrileño, y lo retribuyó en el primer encuentro del Mundial.



El dorsal ‘10’ de España empezó a referirse al sistema de juego de Luis Enrique y cómo entra en el funcionamiento, “me encuentro muy bien. Ayer salió un gran partido en general de todo el equipo, yo personalmente estoy muy contento por el gol y por aportas cosas a la Selección. Luis Enrique me da confianza y eso me hace sentir bien”.



En el sistema de Luis Enrique, Marco Asensio apareció de ‘9’ y logró anotar un gol. Sobre ese posicionamiento, expicó, “desde el primer día Luis Enrique me dijo que podía jugar en varias posiciones. De 9 cada uno tiene que respetar su espacio. Jugamos de una manera que tenemos que estar muy coordinados defensiva y ofensivamente, con los interiores y extremos. En junio aproveché la ocasión, lo di todo y eso me hace sentir bien con el trabajo. Tiene razón el entrenador en que jugar de delantero es acabar muerto los partidos. Nos pide presionar, correr y estar atentos a la hora de saltar a nuestra marca”.



España no tuvo piedad ante Costa Rica, y la explicación de la victoria y las claves las dio Marco Asensio en donde dio mucha importancia a cómo su estratega instruye desde el banquillo, “los que más nos caracteriza es que vamos todos a una, y la verdad es que jugamos muy bien al fútbol. La clave es que nuestro entrenador nos transmite muy bien las cosas. Luis Enrique sabe transmitir muy bien el mensaje a los jugadores. Nos convence, nos gusta lo que nos dice y eso hace que siempre queramos más y competir al máximo”.



Con el resultado ante Costa Rica, España aparece como una de las selecciones favoritas para ganarse el Mundial. Sin embargo, Marco Asensio prefirió ser cauto y no tocar el tema del favoritismo, “el partido de ayer nos confirma que tenemos que seguir jugando de esta manera. Un resultado así nos da mucha confianza para todo lo que viene. No nos vamos a confiar porque el míster tampoco nos va a dejar”.



El próximo encuentro de España será la gigante Alemania que perdió ante Japón. Sobre la caída y lo que es la selección europea aseveró, “es una selección potente, con grandísimos jugadores. Sabemos que tenemos un partido complicado, porque es una selección que juega muy bien al fútbol. Nos pondrá en apuros, es muy exigente. Intentaremos sumar otros tres puntos. Es difícil elegir un jugador alemán, tiene muchos buenos. Cualquiera nos puede causar problemas”.



Ante Alemania será un duro encuentro, y sin duda alguna, España quiere clasificar sin pasar problemas y sin dejar su pase a octavos de final para la última fecha del Grupo E contra Japón. Sobre esto, Marco Asensio sostuvo que, “queremos ganar el partido contra Alemania, pasar a octavos de final. Japón es ordenada y disciplinada. Ya lo vimos en los Juegos Olímpicos. Es un equipo complicado de batir. Yo conozco a Kubo, que es muy peligroso, con mucho talento y calidad. Esperamos estar por encima de ellos”.



Sobre Luis Enrique mencionó, “tanto como grupo como individualmente se centra mucho en los movimientos que hacemos. Es un poco buscar la perfección, es muy exigente en el posicionamiento de los jugadores, por eso nos dice lo que quiere de cada uno”.



Finalmente, habló sobre el Mundial como el certamen más importante, “no lo sé. Para mí el Mundial es muy importante y así lo voy a afrontar. No sería porque acabe contrato (Real Madrid) sino porque este torneo lo juego con mucha ilusión por todo lo que he pasado y por lo especial que es este grupo. Con el paso de los años he madurado muchísimo en todo, en lo personal y lo profesional. Eso se nota a la hora de jugar, espero seguir en este camino para llegar al máximo nivel”.