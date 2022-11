Memes de España 7-0 Costa Rica: Luis Enrique es el Rey de España

Cómo se cuenta hasta 7 en los distintos países del Mundo:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 One, Two , Three , Four , Five , Six , Seven.



🇫🇷 Un , Deux , Trois , Quatre , Cinq , Six , Sept.



🇪🇦 Uno , Dos , Tres , Cuatro , Cinco , Seis , Siete.



🇨🇷 Olmo , Asensio , Ferrán , Ferrán , Gavi , Soler , Morata.