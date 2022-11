Costa Rica hundió a Concacaf en los Mundiales: las peores estadísticas

España propinó una senda goleada por 7-0 a Costa Rica, siendo un resultado escandaloso para los ticos, pues sufrieron uno de sus peores resultados en toda su historia en los mundiales, dejándolos como la cenicienta del grupo E de Qatar 2022.



A pesar de tener buenos jugadores, en su mayoría dentro del fútbol internacional, Costa Rica de Luis Fernando Suárez no logró demostrar credenciales de ser un equipo competitivo y se vio sometido contra los españoles.



Sin embargo, este abultado resultado no solo significó una humillación para Costa Rica, sino también para la Confederación Centroamericana de Fútbol, mejor conocida como la Concacaf, máxima entidad que rige el fútbol de esa zona del mundo.



A lo largo de la historia de los mundiales, Concacaf no ha tenido tan buenos representantes, pues solo Estados Unidos y México han sido sus mejores participantes en las citas orbitales, pero también han estado selecciones como El Salvador, Costa Rica, Haití o Cuba, quienes han reportado saldos negativos al encajar muchos goles en las Copa del Mundo.



En total, con la goleada 7-0 a Costa Rica, Concacaf acumuló cinco peores resultados de sus seleccionados, siendo los ticos el tercer peor resultado, superado únicamente por El Salvador y Cuba, quienes recibieron 10 y 8 goles contra Hungría y Suecia en mundiales de 1982 y 1938 respectivamente.



Además, Concacaf no solo sufrió como confederación tener resultados negativos en cuanto a goleadas, sino que firmó el segundo peor inicio de sus selecciones en el debut mundialista, debido a que ningún equipo logró ganar en Qatar 2022 el juego inicial.



La primera vez que Concacaf no tuvo ganadores en el primer juego ocurrió en Sudáfrica 2010, donde México empató en el inaugural, mientras que Estados Unidos hizo lo mismo con Inglaterra y Honduras cayó contra Chile por la mínima diferencia.







Peores goleadas a selecciones de Concacaf en Mundiales:

​

1 Hungría 10-1 El Salvador (España 1982)

2 Suecia 8-0 Cuba (Francia 1938)

3 España 7-0 Costa Rica (Qatar 2022)

4 Polonia 7-0 Haití (Alemania 1974)

5 Italia 7-1 Estados Unidos (Italia 1934)



Debut sin victorias de todas las selecciones Concacaf en Mundiales:



Qatar 2022:

​

1 España 7-0 Costa Rica

2 México 0-0 Polonia

3 Estados Unidos 1-1 Gales

4 Bélgica 1-0 Canadá



Sudáfrica 2010

​

1 Sudáfrica 1-1 México

2 Estados Unidos 1-1 Inglaterra

3 Honduras 1-1 Chile