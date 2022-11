Luis Fernando Suárez quiere recuperar confianza: ‘Hay que olvidarlo’

Nadie puede detener las incesantes críticas que le están lloviendo e impactan con todo a Luis Fernando Suárez tras una bochornosa noche en Catar cayendo holgadamente contra España. Un 7-0 que no estaba en los planes de nadie, pese a la diferencia de plantillas. La historia de los ticos con técnicos colombianos había sido buena, pues en el 2014 se enfrentaron a grandes selecciones en el Mundial y sobrepasaron el grupo eliminando a las europeas. Pero en 2018 y 2022 el semblante no fue el mismo.

Hace ocho años, Jorge Luis Pinto hacía historia superando a Italia e Inglaterra, clasificando a octavos y cuartos de final invictos, y hasta fueron eliminados en los lanzamientos desde el manchón penal contra Países Bajos. Pero en el 2022 con Luis Fernando Suárez también hicieron historia con la goleada en contra de 7-0. Costa Rica no atacó y fue superado completamente por España. Les tocará remar contra la corriente si quieren clasificar.



Ni Luis Fernando Suárez ni los hinchas costarricenses podía creer semejante derrota. Las críticas no demoraron en llegar. A Costa Rica la señalaron de poca ambición, y al estratega antioqueño le dijeron que no había por qué improvisar en el debut ante España.



Al finalizar el compromiso, Luis Fernando Suárez atendió a rueda de prensa y explicó por qué se dio la derrota, además de lo que necesitarán trabajar durante la semana para recuperar la confianza y ganarle al recuerdo de la holgada derrota, “España tuvo la pelota, estuvo brillante en las tres cuartas partes del campo y no tuvimos opción. España hizo un partido superlativo. Así se explica la derrota. Cuando nosotros tuvimos el balón no fuimos capaces de jugarlo, nos lo quitaron muy rápido”, comenzó diciendo el estratega colombiano.



También referenció la dura caída y lamentó el resultado, “es verdad que España fue mucho más que nosotros y son superiores, peor la diferencia real no son siete goles. Hoy sí, pero a nivel general, no”, de esa manera quiso baja el marcador señalando que en cualquier contexto, todo hubiese sido distinto. Además, agregó, “un sentimiento de tristeza. Tenía expectativas diferentes. España es favorita desde que entró al Mundial, no ahora. Estos resultados dan confianza, sin duda. Yo desde mi lado tengo que ser muy certero en lo que digo para que el equipo no se caiga más”.



Finalmente, explicó que deben dejar todo en el pasado, pasar página y recuperarse pronto mentalmente, “hay que olvidad rápido la situación que se dio ante España. Estamos afectados, claramente. Tenemos que hablarlo todo y luego olvidarlo. Está claro que tenemos que hacer cosas diferentes a lo que hicimos contra España”. Además, culminó señalando, “me preocupa más lo anímico que lo futbolístico, ver cómo puedo sacar al equipo de este bache en el que se encuentra después de la goleada”.