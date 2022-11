España gusta y golea y Alemania sufre batacazo: Catar 2022 EN VIVO

España, un tren que pasó por encima de Costa Rica



La mayor goleada del Mundial de Catar la protagoniza España, que superó por un contundente 7-0 a Costa Rica, equipo del colombiano Luis Fernando Suárez. El equipo de Luis Enrique se graduó de favorito.



Flick y su mal sabor



Alemania perdió contra Japón, uno de los batacazos que se da en este Mundial de Catar, y para el técnico Hansi Flick, quien reemplazó a Joaquim Löw, la sensación es doblemente amarga: es el segundo DT de la selección teutona que pierde en el debut, después de Jupp Derwall, que cayó en España 1982 por 2-1 contra Argelia, cuando el equipo era Alemania Federal.



Japón da la gran sorpresa



El equipo nipón derrotó 2-1 a Alemania, una de las favoritas al título de la Copa Mundo. El equipo de Flick se fue arriba con penalti de Gundogan pero remontó el rival con tantos de Doan y Asano.

Dura protesta de Alemania



Con la boca tapada, la selección de Alemania posó antes del duelo contra Japón. “Con nuestro brazalete de capitán queríamos dar ejemplo de valores que vivimos en la selección: la diversidad y el respeto mutuo. Sea ruidoso junto con otras naciones. No se trata de un mensaje político: los derechos humanos no son negociables. Eso debería ser evidente. Pero lamentablemente todavía no lo es. Por eso este mensaje es tan importante para nosotros”, fue el mensaje de la Federación alemana en sus redes sociales.

Ganó pero dejó Catar

​

Luego del heroico triunfo de Arabia Saudita 1-2 sobre Argentina en el primer partido del grupo C de la Copa Mundial de Qatar 2022, el seleccionado árabe confirmó que el defensor Yasser Al-Shahrani se pierde el resto del torneo por una fuerte lesión en los huesos de su cara. Al Shahrani sufrió una fractura de mandíbula en el choque que tuvo con su compañero, el arquero Mohammed Al-Owais, en los minutos finales de adición del recordado partido contra la Albiceleste.



Por orden Mohamed Bin Salman, príncipe heredero saudí y hombre fuerte del país, Al SHahrani fue trasladado en jet privado a una clínica de Alemania para sanar la lesión tras haber sido operado de urgencia por una hemorragia interna.