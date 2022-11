¡No se olvidan! La gran visita que tuvo Costa Rica en debut en Catar

Un fijo en los Mundiales es Jorge Luis Pinto, que, aunque solo ha disputado uno, que, de hecho, es sin duda alguna la mejor participación para Costa Rica clasificando a cuartos de final invicta superando el grupo de la muerte contra Italia, Inglaterra y Uruguay, fiel a ese amor que le tienen en territorio tico, el ahora estratega del Deportivo Cali estuvo presente en el estadio acompañando y recordando a sus aficionados.

Jorge Luis Pinto prepara lo que será la Liga BetPlay del 2023 con el Deportivo Cali, pero aprovechó antes de ponerse a tiro en la pretemporada con los azucareros, pasarse por Catar para presenciar el Mundial del 2022. Y claro, no iba a ver ninguna duda de que el estratega visitaría a sus ex dirigidos en el combinado costarricense, y qué mejor momento que en medio de una fiesta mundialista como la que se está viviendo en estos momentos.



No fue el debut que querían en Costa Rica con poco ataque y muy agobiados defensivamente, cayeron con un aplastante marcador de 7-0 que los deja de arranque muy complicados para pensar en la clasificación a los octavos de final. Entre compatriotas se entienden, y Jorge Luis Pinto fue también para apoyar al colombiano Luis Fernando Suárez y enviar un mensaje para los costarricenses y Suárez.



Para la sorpresa de los hinchas, lograron compartir en la previa del juego con Jorge Luis Pinto que se mostró entusiasmado por el afecto y el cariño de la gente. El mensaje que transmitió Jorge Luis fue antes de la estrepitosa caída. Como un costarricense más por el amor que siente por el país y por la aventura que vivió durante el Mundial del 2014. Utilizó sus redes sociales para transmitir el mensaje, “me emociona mucho el cariño que me han demostrado los hinchas ticos hoy al ingreso del estadio. Es un aprecio recíproco de mi parte hacia ellos y hacia cada uno de los costarricenses. Deseo lo mejor al profe Suárez y a la selección en este Mundial. ¡Pura vida!”