Kylian Mbappé no deja la polémica: ¿Decisión que demuestra su actitud?

Los ánimos en el Paris Saint-Germain en las últimas semanas han pasado bajo observación por parte de seguidores, opinión pública y periodistas. Y es que, en medio de un club tan prestigioso, tantas individualidades y astros del fútbol contando con Lionel Messi, Neymar Jr y Kylian Mbappé, las polémicas y las miradas siempre estarán acompañando en especial a estos tres jugadores.

El 2022 para Kylian Mbappé ha tenido varias aristas. La primera, mostró a un galo que le dijo un rotundo ‘NO’ al Real Madrid que tanto apostó por el delantero del Paris Saint-Germain. Al decidir quedarse en la capital francesa, pidió unas demandas que el club le cumplió, pero con el pasar de las horas, días, semanas y hasta meses, Kylian se empezó a dar cuenta de que no está para nada cómodo con la renovación y con su estadía en París.



No obstante, ya no hay vuelta atrás, la oportunidad de llegar al Real Madrid se esfumó, y será complicado que después de que todo estaba listo, Kylian Mbappé pueda llegar a la ‘Casa Blanca’ en invierno del 2022 o en verano del 2023.Con su estadía, los problemas con sus compañeros empezaron a ser constantes, en especial con Neymar Jr, un tema de egos y que el brasileño vio que el francés estaba apoyando la salida del ex Barcelona en la ventana veraniega.



Sumado a ello, un cambio posicional que no le gustó a Kylian Mbappé y que escribió en redes su inconformismo, que curiosamente, luego eliminó la historia. Posteriormente, tras el empate contra el Sporting de Benfica en el que anotó un gol, no estuvo cómodo por el resultado. Los medios de Francia empezaron a escribir que Kylian no está contento en el Paris Saint-Germain y quiere irse en enero, aunque, ni Nasser Al-Khelaïfi ni Luis Campos saben algo sobre su infelicidad en París.



En menos de una semana, mostró su descontento por la posición en cancha contra el Reims, se habló de su escasa felicidad, y está por tomar una decisión que mostrará también su inconformismo con él mismo. Se trata de que está dudando si ir a la gala del Balón de Oro. Él sabe que no estará en el Top 3 por las listas que han filtrado. Sin embargo, es curioso porque el año pasado, que quedó noveno, si se presentó.



Kylian Mbappé no tiene ningún problema con los nominados, parece ser un problema consigo mismo, pues, en reiteradas ocasiones había mantenido que Karim Benzema es el favorito y que no hay problemas con Karim. Quedó noveno el año pasado, y aún así, estuvo presente en la gala. Ahora, en medio de la observación del mundo entero, cualquier decisión que tome será vista con curiosidad. Kylian tendrá hasta el lunes 17, día en el que se tomará en cuenta la decisión final del Balón de Oro, y se sabrá si irá o no a la gala.



Caso contrario, el de Cristiano Ronaldo, que sabe que tampoco tendrá mucha oportunidad de meterse en el podio. Sin embargo, el portugués confirmó asistencia, sabiendo que es probable que Karim Benzema se haga con el Balón de Oro, estará para apoyar a su excompañero en el Real Madrid.