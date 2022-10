¿El más importante del PSG? Leyenda de Francia criticó fuerte a Mbappé

Uno de los históricos jugadores de la Selección de Francia, Thierry Henry, le habló fuerte a la joya del PSG, Kylian Mbappé, a quien apuntó por su poca solidaridad con el club y por sentirse el más importante de la plantilla. Thierry, excompañero de Lionel Messi en Barcelona, le dejó un consejo al joven jugador francés: el club es lo más importante.

"A nadie le gusta estar expuesto a algo en lo que no eres bueno. Simplemente no te gusta, pero hay algo que es más grande que cualquier otra cosa y eso es el club. ¿Le hicieron sentir que el club era lo más importante o le hicieron sentir que él era más importante que el club?", fueron las primeras palabras de Thierry Henry en medio de una charla con CBS Sports.



El exfutbolista que jugó 13 años con la Selección de Francia, donde disputó cuatro mundiales (conquistando el título de Francia 1998) indicó que usaría su "propia historia" para referirse al tema de Mbappé en PSG. "No me gustaba jugar alto y ancho para el Barcelona. ¡Lo odiaba! Pero lo hice por el equipo. No me gustó después de 100 partidos y no sé cuántos goles marqué con Francia, tener que jugar por la izquierda. Solo hay una regla: si el jefe te pide que hagas algo, lo haces".



Cabe recordar que Mbappé está en el ojo del huracán por criticar su posición en la cancha en PSG. El jugador de 23 años ha mencionado no sentirse muy cómodo e incluso la prensa internacional ha hablado de la posibilidad que salga de París, a pesar de su renovación por dos temporadas más.