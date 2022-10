Ramos 'metió manos al fuego' por Mbappé: así habló de últimos rumores

El español Sergio Ramos aseguró este martes que no cree los "rumores" que apuntan a que Kylian Mbappé ha mostrado su deseo de abandonar el París Saint-Germain durante el próximo mercado invernal.

"Lo único que te puedo decir es que soy muy amigo de Kylian y cada día le veo muy feliz. Renovó el año pasado y no creo que los rumores sean ciertos. Nosotros seguimos concentrados a lo nuestro, no hacemos caso a las noticias que están alrededor", aseguró a la televisión RMC Sport el exmadridista tras el empate del PSG (1-1) contra el Benfica.



Varios medios señalaron que Mbappé ha mostrado su intención de salir en enero, descontento con el club que no ha cumplido las promesas que le hicieron a finales de la temporada pasada para convencerle de renovar por dos años más uno opcional.



Sobre el partido, Ramos indicó que les faltó acierto de cara al gol "en un partido que se define por pequeños detalles". "Los dos fuimos muy sólidos, el Benfica es un equipo muy bien trabajado tácticamente, cuesta hacerles daño", señaló.



Ramos destacó que con el empate siguen siendo primeros de su grupo, que es el objetivo que van a buscar en los dos partidos que restan.



EFE