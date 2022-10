Kylian Mbappé explotó con el PSG: otra novela de su continuidad

La novela de Kylian Mbappé en el mercado de verano, mostró la otra cara del mundo fútbol, respecto a los movimientos en fichajes y cómo cambió todo en cuestión de días y horas, con algo más de dinero en el bolsillo.



Su paso al Real Madrid parecía un hecho, pero, el PSG sacó la chequera y tentó al delantero para que fuera el pilar del equipo. Un sinfín de promesas, que van más allá de la millonaria prima, salario y beneficios respecto a derechos publicitarios, haciéndolo con mucho poder, por encima de jugadores como el mismo Messi y Neymar.



El arranque de temporada reveló lo que desembocaría esto, tras las discusiones entre él y Neymar, sus dardos en redes sociales por la posición en la que juega y los resultados. De acuerdo a información del diario Marca y de RMC Sport, Kylian Mbappé se plantearía, nuevamente, a dejar el club. Esta vez lo haría pronto, apuntándole a enero como la fecha estipulada.



En el portal español y francés afirman que ‘no hay vuelta atrás’. Ante este panorama, la novela con el Real Madrid volvería al rondo, pese a tener acuerdo, el francés eligió permanecer en el cuadro parisino.



Según lo estipulado por el medio español “Mbappé considera que el PSG le ha traicionado. Para entender los porqués hay que retroceder a mayo. La dirección deportiva le realizó una serie de promesas, la mayoría inviables, para que estampase su firma y renovase hasta 2024. El jugador, de hecho, aceptó posar con una camiseta con un 5 al final, en lugar de un 4”.



Ahora, la información que se maneja en RMC sobre su salida es que la salida forzada por el atacante, se esperaría en enero. NO es fácil por el contrato, sin embargo, PSG esperaría una oferta a la altura. En el panorama, uno de los opcionados sería Liverpool, quien ya intentó en el pasado verano ficharlo, sin mayor éxito.



También, según lo expuesto en Marca, la directiva parisina vetaría el eventual traspaso al Real Madrid, pero no lo impediría si se da la oferta desde Anfield.



Otro de los portales que se refirió a la situación fue Le Parisien, donde afirman que uno de los motivos puntuales es la 'traición' de Al Khelaifi y Antero Henrique. Todo esto, desembocaría en la salida del director deportivo, Luis Campos, quien llegó hace poco al club en reemplazo de Leonardo.