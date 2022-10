Haaland tiene estricta dieta de hígado y corazones: confesión es viral

El noruego Erling Haaland reveló varios de sus secretos en el documental 'The Big Decision', en donde cuenta lo que fue tomar decisión de fichar con el Manchester City.



Haaland habló a aspectos de su vida cotidiana como la alimentación, que lleva con una estricta dieta que le ayuda a estar en gran nivel. Antes se ha dicho que Cristiano Ronaldo solo come pechuga de pollo, brócoli y litros de agua, pero lo de la figura del Manchester City es la sensación por su confesión.

"Corazones e hígados", contó Haaland en 'The Big Decision'. Sus declaraciones fueron replicadas por varios medios internacionales y se han hecho virales.



El documental registra lo que ha sido la carrera de la 'bestia goleadora', que partió del Borussia Dortmund al Manchester City este temporada, y quien, a sus 22 años, es uno de los jugadores más valiosos del fútbol mundial. Actualmente valorizado en 150 millones de euros, solo superado por Kylian Mbappé que tiene una cotización el 160 millones.



El atacante noruego dijo que come alrededor de 6.000 calorías al día para mantener su cuerpo y estar en óptimas condiciones a la hora de llegar al gol. "Ustedes no comen esto, pero me preocupa cuidar mi cuerpo. Creo que comer alimentos de calidad que sean lo más locales posible es lo más importante. La gente dice que la carne es mala, pero... ¿cuál? ¿La carne que compras en McDonald's? ¿O la vaca local que come hierba allí mismo? Yo como el corazón y el hígado", reveló.



De igual manera, Haaland se refirió a otros "secretitos" que le permiten tener una mejor condición de salud. El primero, es el agua filtrada, y el segundo, los rayos del sol. "Lo primero que hago por la mañana es que me dé un poco de luz solar en los ojos. Eso es bueno para el ritmo circadiano. También comencé a filtrar un poco el agua. Creo que puede tener grandes beneficios para mi cuerpo".