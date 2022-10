¡Mbappé expuesto en redes! Explotó contra Galtier y llueven críticas

No es para nada fácil ser Kylian Mbappé en estos momentos ni en esta temporada. Sujeto a varias críticas por su comportamiento en el terreno de juego y por su presunta enemistad con Neymar Jr, ahora la agarró con Christophe Galtier, con sus compañeros y con el entorno del Paris Saint-Germain después de la fría igualdad sin goles contra el Stade Reims en la Ligue 1.



Christophe Galtier quiso hacer varios cambios en el partido, empezando por la ausencia de Lionel Andrés Messi por lesión. Carlos Soler tomó el puesto del argentino, y Galtier también hizo cambios posicionales, pues Kylian Mbappé no jugó como delantero como habitualmente actúa en la cancha, sino que apareció como un centrocampista ofensivo, siendo el enlace con los atacantes y la defensa.

En un empate sin goles y no muchas emociones, Kylian Mbappé apareció como inicialista al lado de Carlos Soler y Pablo Sarabia, pero en una función distinta que no le gustó para nada al francés: como pivote. Mbappé ha tirado hartas pullas a Christophe Galtier que han sido interpretadas de todas las maneras, en especial, negativas por parte de aficionados.



Una vez finalizó el partido, Kylian Mbappé prendió un incendio en Instagram con reacciones venenosas. En su historia decía "empate, reunión el martes", pasando la página del juego gris contra Reims y referenciando el partido contra el Benfica en Champions. Sumado a ello, puso dos hashtags, uno, "Esto es París", y el segundo, "#PivotGang" (pandilla pivote). El diario francés RMC Sports escribió, "¿Cómo interpretar este mensaje? ¿Debería verse esto como una simple broma? ¿O prueba de alguna frustración?". Sin embargo, luego Mbappé eliminó la historia de su cuenta oficial.



En Francia juega distinto, pues lo ponen por una banda y no por el centro, pues ese lado ya es de Karim Benzema, o de Olivier Giroud, un verdadero '9' en el rectángulo verde. Por esto mismo, menciona que es más fácil jugar con el combinado nacional por la libertad que actuar como pivote en el Paris Saint-Germain.