Luis Suárez, desgarradora confesión: vivió un infierno en Barcelona

El plan de los fines de semana para Luis Alberto Suárez era nada más ni nada menos que salir con sus amigos por la noche a comer. En repetidas veces cuando tenían descanso, se le vio con su esposa, Sofía Balbi, Lionel Andrés Messi y Antonela Roccuzzo, una vida simple. Nadie pensaba que las cosas iban mal en Barcelona, pero Suárez habló de su paso por el Camp Nou, y seguramente dejó a la gente sorprendida.

En diálogo con Star + en un programa exclusivo previo al Mundial de Catar 2022, Luis Suárez se abrió completamente. Seguramente por la cabeza de los seguidores del Barcelona no había ningún problema teniendo a los astros alineados. Neymar Jr, Luis Suárez y Lionel Messi. Una amistad enorme entre los tres y en cancha se divertían deleitando a los espectadores en todas las canchas.



Con Neymar, Lionel Messi y Luis Suárez, era impensado que hubiese problemas, pero Luis Suárez se sinceró y se confesó sobre su paso por el FC Barcelona. Al parecer no fue tan dulce como se creía. 283 partidos disputados y 198 goles anotados durante seis temporadas, trece títulos, entre ellos una Uefa Champions League además de incontables distinciones. Sin embargo, las cosas no fueron como se esperaba o se creía.



Luis Suárez recordó su paso y su amistad con Lionel Messi, “lo pasamos mal, Leo sufrió muchísimo, nunca había visto a Messi llorar como lo vi llorar en el Barcelona, le dolió. Siempre me quedó esa incertidumbre de por qué fue todo, pero luego por suerte fui feliz en el Atlético de Madrid”. Precisamente sobre su relación con el argentino, dijo, “cuando llegué al Barcelona le dije a Leo que venía a ganar, no a ocupar el lugar de nadie. Él se dio cuenta que lo que yo le decía era con sinceridad y fue creciendo la relación. Lo que te deja contento de esa etapa fue la felicidad que teníamos los tres (Messi, Neymar y Suárez) por algún gol que hiciera alguno de los otros dos, y la humildad que había a la hora de compartir las cosas”.



Aunque se habla que en el Paris Saint-Germain hay un problema de egos entre Neymar y Kylian Mbappé, y Lionel Messi como mediador para tranquilizar, Luis Suárez sostuvo que en el Barcelona nunca lo hubo. “Me hicieron ganar una Bota de Oro, Leo me dejaba patear penales para que yo ganara el premio, o, por ejemplo, ambos llegaban al arco a definir y relojeaban dónde venía yo. Eso lo valoro muchísimo. No había ego de ninguno, los tres estábamos contentos y felices, y el resto del equipo corría por nosotros porque se daba cuenta de eso”.



Pero no todo fue perfecto en el Barcelona. Una desgarradora confesión de sus últimos momentos como culé, “yo iba, me presentaba a entrenar y me mandaban a entrenar aparte, sufría mucho y llegaba a casa y lloraba por cómo me habían tratado. Me dolía, también era un mensaje de que querían dejar a Leo solo, separarlo. Nosotros no teníamos nada que ver, era un quilombo del club”.



Finalmente, Luis Suárez comandará el ataque de Uruguay en otra Copa del Mundo que está a la vuelta de la esquina. Sobre la cita mundialista dijo, “esperemos poder estar hablando de que lleguen Argentina y Uruguay a una final para poder disfrutar, sería lindo para Sudamérica”.