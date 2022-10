¿Capricho de Kylian Mbappé? Luis Campos habló sobre su actualidad

Desde que Kylian Mbappé rechazó al Real Madrid cuando al parecer ya lo tenía todo hecho, el francés optó por quedarse en su casa, Francia en el Paris Saint-Germain con varias exigencias de por medio como fichajes, la llegada de un nuevo director deportivo como Luis Campos, entre otras demandas que definieron su estadía en tierras parisinas.

A partir de ese momento en el que decidió quedarse, además de las exigencias, llegó una secuencia también de varios temas que condicionaron su andar en París. Una guerra de egos apareció con Neymar Jr en cobros de penaltis, además de que su actitud en la cancha no era la mejor tampoco.



Todo explotó porque en la semana pasada cuando enfrentaron al Reims, Kylian Mbappé escribió en sus redes sociales una queja en contra de Christophe Galtier y al equipo por una posición que a él no le gusta en la cancha desempeñándose en el centro, y no por las bandas como habitualmente juega. Las quejas continuaron, y ahora, parece que no está feliz en su equipo. Ahora no habrá Real Madrid que lo quiera después de no aceptar las ofertas blancas.



Sin embargo, Luis Campos habló para RMC Sport sobre Kylian Mbappé y dijo que no es algo que él deba responder, “lo niego categóricamente. Si está contento o no, esa es una pregunta que hay que hacerla a él. Es una pregunta muy personal. Veo a Kylian trabajando, es un profesional extraordinario. Por ejemplo, jugó mal en los últimos partidos en Reims, hizo un gran esfuerzo por el equipo y le veo llegar con sus compañeros, contento todos los días y con muchas ganas de trabajar”.



Los rumores son tan grandes que ya se habla hasta de salidas de Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain, pero Luis Campos mencionó, “en mi opinión sí (sobre si se queda en invierno). Nunca me dijo nada. Ni a mí ni a nadie… y le acabo de preguntar al presidente. Para mí está claro que Kylian Mbappé se queda para cumplir su contrato con el PSG, pero no es casualidad que una información como esta salga dos o tres horas antes de un partido contra el Benfica”.