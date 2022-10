¡Escándalo podría dar la salida de Kylian Mbappé! Bomba por explotar

Se retractaría completamente. Kylian Mbappé extendió su contrato con el Paris Saint-Germain, y meses después de decirle un rotundo no al Real Madrid, empezaron a salir las consecuencias a la luz para el astro francés. Nadie puede decirle no a la ‘Casa Blanca’, es un sueño completo, y también lo era del Mbappé que quería ser futbolista hace algunos años de llegar al profesionalismo con el Mónaco y dar el salto al PSG.

Y es que, a partir de esa decisión, se empezaron a desprender un montón de secuelas que han afectado a Kylian Mbappé, dentro y fuera de las canchas. Kylian exigió una que otra cosa para sellar su renovación en el Paris Saint-Germain, entre ellas, la contratación de un nuevo director deportivo como lo es Luis Campos, temas económicos dentro de su renovación y más aspectos que goza hoy por hoy.



Sin embargo, su actitud en la cancha y afuera de ellas no ha sido bien vista. Hablan de que intentó ayudar a la salida de Neymar Jr que finalmente se quedó en las filas parisinas, y a partir de ese momento, la amistad con el brasileño empezó a tomar otro camino. Una situación en donde los egos empezaron a apoderarse del galo y el ex Santos de Brasil, que todavía se discute. Aunque ellos lo esconden muy bien en el terreno de juego, pero que Lionel Messi y Sergio Ramos han tenido que entrar a calmar las aguas.



Lo último de Kylian Mbappé fue haber demostrado su descontento con Christophe Galtier por la posición en la que el estratega lo pone. Posteó una historia en las redes, que después eliminó, tal vez al darse cuenta de que no estaba bien protestar de esa manera. Con el pasar de los días en la misma semana, salió el rumor de que no está feliz en París, y el Liverpool de Luis Díaz empezó a sumarse al interés por el galo.



Desde el club, Luis Campos ha mantenido que en ningún momento Kylian Mbappé ha hablado con Nasser Al-Khelaïfi o con el mismo Campos sobre su salida, y que si no está contento. La pregunta va dirigida a Mbappé y no al director deportivo. Pese a esto, apareció el rumor que el club contrató a una agencia para difundir odio en las redes sociales precisamente con algunos jugadores como Kylian entre otros de la plantilla.



Esta situación se le ha ido de las manos al Paris Saint-Germain, que, aunque desmintió esta información, están bajo la lupa porque el propio club puede ser el causante de que Kylian Mbappé no esté feliz en Francia y quiera irse del equipo. Una bomba que está por estallar y que puede terminar mal para ambos bandos. Kylian le tomaría disgusto al PSG, y el equipo se encargaría de abrir esa herida del francés.



De acuerdo con L’Équipe, existe el miedo dentro de la institución de que estas situaciones puedan poner en riesgo los planes de jugar en torno a Kylian Mbappé siendo el corazón del proyecto. No obstante, es el mismo equipo el que se está encargando de que esto no sea así para el internacional francés.



Como si fuera poco, a Kylian también lo acusan de tener una mala relación con sus compañeros, pues el mismo medio citado mencionó que a Mbappé le quedan pocas amistades en la plantilla, entre ellos Achraf Hakimi, que comentó que el jugador francés sí está contento en Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele, Hugo Ekitike y Christophe Galtier, principales aliados de Kylian Mbappé.



Según L’Équipe, Kylian Mbappé cree que no hay mejor manera de acabar con los rumores que buscar soluciones, y la más sana puede ser buscar una salida, pero antes, tanto la institución como el jugador francés deben darse la mano para que no sea una despedida turbia y llena de odios al club que lo vio crecer como futbolista y que puso su nombre en clubes enormes.



Este tema es una bomba que está lista por explotar. Será en diciembre, será en verano del 2023, pero su ego, los rumores que lo persiguen, y su mala relación con algunos compañeros, pueden ser claves para pensar en rescindir contrato prontamente. No obstante, para el PSG no sería rentable que acabe su vínculo, pues claramente quieren sacarle un provecho económico a la salida de Kylian Mbappé.