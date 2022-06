¿Shakira es el menor de sus problemas? Piqué y sus líos en Barcelona

Son días muy álgidos para Gerard Piqué, quien ah tenido que hacer frente a varios escándalos mediáticos, incluyendo, por supuesto, su separación de la colombiana Shakira.

El asunto es que el asunto sentimental podría no ser lo más complicado. Y eso que ya es denso pues, según se ha deslizado desde el entorno de ambos, no están del todo de acuerdo sobre la repartición de los bienes que consiguieron como pareja y especialmente están en discusiones por la custodia de sus dos hijos, Milan y Sasha.



Pero hay más asuntos: ahora el futbolista está en el centro de la atención en el FC Barcelona pues terminó la temporada con problemas físicos, concretamente en el aductor, y, sabiendo que Umtiti y Lenglet no van a continuar, se hace necesario salir al mercado por un central que garantice continuidad. Los medios valoran que tras la llegada de Xavi estuvo a su tope de rendimiento, pero aceptan que el físico podría ser un problema en el futuro.



El otro tema es económico: el club enfrenta un desplome económico y según se dice, espera rebajar la masa salarial en 160 millones, lo que obviamente incluye a los capitanes, quienes el verano pasado ya se habían rebajado sus ingresos. Ahora, sin el capital de Shakira, la noticia no es alentadora.



Por si fuera poco, sigue haciendo mucho ruido en España el caso de los audios con Rubiales filtrados, aunque para él fue un asunto menor: “Estoy luchando cada día para sentirme óptimo para competir. A ver si el jueves estoy preparado. No sé si van a por mí o a por la Federación, pero lo que está claro es la mala intención de filtrar los audios de forma ilegal. Esto me da para un par de años más”, explicó.



Filtración que cayó pésimo porque habla de cómo intervino y se lucró en la adjudicación de la Supercopa de España a Arabia Saudí y cómo habló hasta del Rey Emérito, asunto muy delicado en el país.



Para rematar, ahora su expareja, Nuria Tomas, a quien dejó cuando se involucró con Shakira hace doce años, ha anunciado que contará detalles desconocidos y seguramente polémicos de su relación con el futbolista, justo ahora en medio de todo el ruido mediático. ¿Quería líos? Se le estarían juntando todos.