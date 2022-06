¿Lo presentía? Reviven entrevista de Shakira y su pálpito sobre Piqué

La separación de Shakira y Gerard Piqué es y seguirá siendo el tema de discusión, más allá de que estén juntos por estos días en República Checa, con motivo de un torneo que juega Milan, el hijo mayor de ambos.



Desde el entorno de la artista se desliza que habría sido por una infidelidad de él, aparentemente con una joven de 22 años, a quien habría conocido en eventos, donde ella figura como modelo. La situación se habría descubierto hace tres meses, el tiempo que el futbolista llevaría viviendo solo en un apartamento en Barcelona.



Lo que sí parece es que el tema no sorprendió a Shakira, al menos si se tienen en cuenta sus palabras en una entrevista concedida el pasado 27 de mayo, al programa This Morning. Allí la colombiana se sinceró sobre lo que realmente dice su nueva canción 'Te felicito' sobre su propia vida sentimental.





Entrevista a Shakira

"Nos pasa a todas, a las mujeres, una vez cada cierto tiempo nos sentimos engañadas", empezó diciendo la barranquillera.



"Tú crees que estás en una relación sincera, pero no es tan real como lo pensabas", añadió, al tiempo que contó que lo que era prioritario en ese momento para ella era "conocer la verdad".



La entrevista tiene apenas 11 días y es previa al comunicado oficial de la separación, pero no a la decisión de vivir cada uno por su lado, si es que la versión de que hace meses no son pareja resulta cierta.