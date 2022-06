¿Shakira y Piqué, infieles desde siempre? Historia, video íntimo y más

Mientras las especulaciones están a la orden del día sobre el final de la relación de Shakira y Gerard Piqué, doce años y dos hijos después, ahora se habla de las más probables causas.

Ha sido el portal 'TVNotas' el que, entrevistando a una persona que sería cercana a ambos, contó que Shakira decidió terminar cuando encontró un video “subido de tono” en el teléfono celular de Piqué.



“Por un video que no solo evidencia que Gerard le fue infiel, sino que está muy subidito de tono, pues él se está autosatisfaciendo”, dijo la persona, que no fue identificada.



Añadió que Piqué engañaba a la artista con alguna frecuencia y que las imágenes las mandó no a una sino a varias mujeres, entre ellas la creadora de contenidos para adultos Suzy Cortés, Miss BumBum, quien recientemente dijo en una entrevista que él le escribía constantemente y le pedía detalles de su cuerpo



La fuente habló del rumor de la relación del futbolista con la mamá de un compañero en FC Barcelona: “supuestamente, Gerard también se metió nada menos que con la mamá de Pablo Gavi, aunque solo es otro rumor, pero no lo dudo. También se dijo que por allá de 2012, él la había engañado con la modelo Bar Refaeli, pero tampoco se comprobó”, dijo.



Eso sí, quien habla dijo que el final de la relación tiene muchas similitudes con la manera como empezó: “Él siempre ha sido mujeriego e infiel, no sé de qué se espanta ahora Shakira si así lo conoció; él se metió entre Antonio de la Rúa y ella, y eso a Shakira le costó mucho dinero”, aseguró.



Claramente la siguiente pregunta era obvia: “¿entonces es verdad que Shakira dejó a De la Rúa por Piqué?”.



“Sí, desde que se conocieron en el mundial de Sudáfrica tuvieron su primera noche juntos, ya que Antonio estaba en Argentina y ahí empezó su noviazgo; andaba con los dos a la vez, así duraron casi tres meses, hasta que dejó a De la Rúa, pero como era su mánager y tenían propiedades juntos tuvieron que arreglar todo con abogados. Al poco tiempo, Shak se embarazó, mientras que Antonio conoció a la que ahora es su esposa y mamá de sus hijos”, concluyó.