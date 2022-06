Shakira y Piqué: ¿qué tiene que ver un hermano?¿quién quiso volver? 

Pasan los días y los rumores sobre la separación de la mediática pareja que integraban Shakira y Gerard Piqué siguen saliendo a la luz.

Aunque ninguno de los dos ha dado declaraciones, desde sus entornos se han deslizado detalles sobre las posibles causas, asunto que ha sido de amplio debate en los medios españoles.



Lo último que se conoció es una versión sobre que la infidelidad que habría causado la separación, al parecer con una mujer de 22 años, no habría sido la primera ni la única y que de eso habría tenido conocimiento un familiar de la colombiana.



“Incluso el hermano de Shakira lo sabría, porque la prensa se lo habría trasladado a él durante los últimos años. Porque en España no se dice que esto haya sido algo reciente. Algunos apuntan a que esto podría venir de mucho antes, imaginen de lo que estamos hablando”, dijo el periodista Javier de Hoyos en Intrusos América. No explicó, sin embargo, cuál de esos hermanos sería, pues ella tiene 9 hermanos por parte de su padre.



Distintos medios asegura que, en efecto, era una verdad conocida la agitada vida del futbolista, quien hasta tendría ayuda de las autoridades catalanas para impedir el acoso de los paparazzi que constantemente intentaban captarlo 'in fraganti'.



Y aún así, según el diario 20 Minutos, Shakira habría hecho hasta lo imposible por defender su relación y habría intentado retomarla hasta en dos ocasiones en los últimos meses. Citando una fuente cercana a la artista, el medio dijo que ella quiere mucho a Piqué y que a pesar del sufrimiento que le causan las traiciones, pensaba en volver a empezar, como ya habría hecho en el pasado.