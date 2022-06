Hasta La Liendra habla de la polémica del momento: 'no seamos Piqué'

La separación de Shakira y Gerard Piqué es la noticia del momento, literalmente, en el mundo de la farándula. Así como fue popular la unión, hoy se habla de las posibles razones, de rumores de infidelidad y de las disputas legales que apenas comienzan.

Y esa discusión muchos han salido a opinar, por supuesto mucho más del lado de la colombiana, pues según la versión de las periodistas que dieron la primicia, todo se debió a una infidelidad.



Faltaba la opinión de un hombre en la discusión y ese fue La Liendra, el creador de contenido que publicó en sus redes sociales su particular manera de ver la situación.



“Piqué en este momento es el ejemplo para nosotros que tenemos una buena mujer, de que no la caguemos maric*, yo no culpo a Piqué porque el ser humano puede fallar, pero tenés una buena mujer, tenés una familia, eres deportista del Barcelona, no la cagués”, dijo el dueño de

La Liendra sobre Piqué

La Liendra sobre Piqué

El influenciador, quien tiene una relación de un año con la también creadora de contenido Dani Duke, habló de valorar lo que se tiene: “Piqué es el claro ejemplo de que si tenemos una buena persona en este momento no la caguemos que luego uno se siente como una mierd*, o sea, no seamos Piqué, si está en algo párelo, valore”.