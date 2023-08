‘Hablé con Neymar y le gustaría volver a Barcelona’: Sergi Roberto

Neymar se sigue acercando de a poco a Barcelona. El brasileño pidió salir del PSG y a su vez el club parisino no lo contempla en sus planes por lo que tiene pinta a que ambas partes separarán sus caminos.



Pues bien, al mismo tiempo que suenan los rumores de su vuelta a España, el capitán del Barca, Sergi Roberto ha hablado sobre el jugador brasileño y desveló una conversación que tuvo con el brasileño.



"He hablado con Neymar, lo que hablamos es privado. Le haría ilusión volver", dijo el lateral español en diálogo con Sport.

Y agregó: "Estoy seguro que nos aportaría muchísimo, pero al final no soy quien decide. Así que los encargados de decidir, si viene o no viene, decidirán qué es lo mejor para el club".



De igual manera, Sergi Roberto espera que se concrete el regreso de Neymar a Barcelona: “Ilusión me hace porque al final es un excompañero que es amigo y con el que he vivido muchas cosas buenas durante muchos años. Cuando estaba en el equipo, fueron de los mejores años que yo he tenido en el primer equipo del Barça, lo ganamos todo".



Por último se refirió a la salida de Ousmane Dembélé, jugador al que llegaría Neymar a reemplazar.



“Todos estábamos un poco decepcionados con su salida, igual porque es un jugador muy querido para todos los jugadores de la plantilla y queríamos que estuviera con nosotros. Es un jugador que se había adaptado muy bien, lo queríamos todos. El vestuario lo quiere mucho a Ousmane, por eso nos supo muy mal que se fuera y en la gira pues, cuando empiezas a ver lo que se estaba hablando en la prensa, pues ya era un murmullo y vas viendo que puede pasar”, concluyó.